AMD, Radeon RX 5600 XT Ekran Kartını Tanıttı!

AMD, bir süredir sızıntılarla heyecan yaratan ekran kartı Radeon RX 5600 XT'yi sonunda tanıttı. İlk olarak Gigabyte tarafından sızdırılan, sonrasında ASRock'ın web sitesinde bir görünüp bir kaybolan ve dün itibariyle de XFX'nin web sitesinde yine yüzünü gösteren Radeon RX 5600 XT, sonunda CES 2020'de bizzat AMD tarafından resmi olarak tanıtıldı.
Radeon RX 5600 serisi olarak karşımıza çıkan AMD'nin yeni ekran kartı ailesi, içeriğinde 4 yeni model bulunduruyor. Bunlar arasında Radeon RX 5600 XT, Radeon RX 5600, Radeon RX 5700M ve Radeon RX 5600M ekran kartları yer alıyor.
Gigabyte, Asus, ASRock, MSI ve XPG gibi kart üreticilerinin özel tasarımlarıyla piyasaya sunulacak olan AMD Radeon RX 5600 serisi kartları, PCIe 4.0 teknolojisi ve GDDR6 belleklerinden güç sağlıyor. Özellikle serinin amiral gemisi konumunda olan AMD Radeon RX 5600 XT, AAA oyunlarda ortalama yüzde 20'ye kadar daha yüksek performans sunacağı vadedilirken, popüler espor oyunlarında da yüzde'a kadar daha yüksek performans sağlayacağı AMD yetkililerince söyleniyor.
Peki, Radeon RX 5600 ekran kartlarında yer alacak olan teknolojiler neler?
AMD RDNA Mimarisi – Üstün performans, ölçeklendirilebilirlik ve güç verimliliği için üretildi ve oyunun geleceğini güçlendirmek için tasarlandı. AMD RDNA ile güçlendirilen Radeon RX 5600 serisi, bir önceki nesil Graphics Core Next (GCN) mimarisi tabanlı Radeon RX 590 grafik kartına göre 2.1 kata kadar daha yüksek watt başına oyun performansı sunuyor.
Radeon Boost – Dinamik olarak görüntü çözünürlüğünü düşürüp, kare oranlarını ve akıcılığı artırarak, görüntü kalitesinde anlaşılabilen bir değişim olmadan oyunu hızlandırır. 1440p'de Overwatch'ta yüzde 37'ye kadar performans artışıyla birlikte hızlı aksiyona sahip oyun sahnelerine ekstra performans sunar.
Radeon Anti-Lag – Radeon Anti-Lag giriş gecikmesini gözle görülür oranda azaltarak, Apex Legends'ın yüzde 22'ye kadar daha hızlı olmasını sağlar, böylece oynanışta rekabetçi bir avantaja sahip olursunuz.
Radeon Görüntü Keskinleştirme (RIS) – DirectX 9, 11, 12 ve Vulkan oyunlarında upscaling ve post-process efektleri tarafından yumuşatılan oyun içi görsellere netlik ve keskinlik sağlar. Radeon GPU upscaling ile çalıştığında RIS, yüksek çözünürlüklü ekranlarda keskin görseller ve akıcı kare oranları sunar.
AMD FidelityFX – Oyun geliştiricilerin oyunlarını güzel gösteren yüksek kaliteli işlem sonrası efektleri eklemelerini kolaylaştıran, bununla birlikte görsel kalite ve performans arasındaki dengeyi sağlayan, açık kaynaklı bir araçtır. GPUOpen üzerinden ulaşılabilen FidelityFX, Kontrast Uyumlu Keskinleştirme (CAS) özelliği sayesinde, geleneksel görsel keskinleştirme rutinleri sırasında oluşan bozulmaları en aza indirirken, düşük kontrastlı alanlardaki detayları ortaya çıkarır.
AMD Radeon RX 5600 Ekran Kartları Özellikeleri
|
Model
|
İşlem Ünitesi
|
Akış İşlemcileri
|
TFLOPS
|
GDDR6
|
Oyun Frekansı (MHz)
|
Boost Frekansı (MHZ)
|
Bellek Arayüzü
|
Radeon™ RX 5600 XT
|
36
|
2304
|
7.19'a kadar
|
6GB
|
Up to 1375
|
Up to 1560
|
192-bit
|
Radeon™ RX 5600
|
32
|
2048
|
6.39'a kadar
|
6GB
|
Up to 1375
|
Up to 1560
|
192-bit
|
Radeon™ RX 5700M
|
36
|
2304
|
7.93'a kadar
|
8GB
|
Up to 1620
|
Up to 1720
|
256-bit
|
Radeon™ RX 5600M
|
36
|
2304
|
5.83'a kadar
|
6GB
|
Up to 1190
|
Up to 1265
|
192-bit
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