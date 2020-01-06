XFX, Radeon RX 5600 XT'yi "Yanlışlıkla" Sızdırdı!

AMD'nin henüz tanıtmadığı yeni ekran kartı Radeon RX 5600 XT, bu kez de XFX tarafından "kazara" sızdırıldı. İşte RX 5600 XT'nin sızan yeni özellikleri