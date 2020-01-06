XFX, Radeon RX 5600 XT'yi "Yanlışlıkla" Sızdırdı!

Daha önce Gigabyte ve arkasından da ASRock tarafından sızdırılan AMD Radeon RX 5600XT, bu kez de başka bir üretici tarafından sızdı. AMD tarafından CES 2020'de tanıtılması beklenen yeni ekran kartı, henüz tanıtılmadan bu kez tüm özellikleriyle XFX'in sitesinde görünürken, çok geçmeden sayfa yeniden yayından kaldırıldı. Ancak daha önce ASRock örneğinde olduğu gibi, kartla ilgili sızan bilgiler videocardz tarafından yayınlanmakta gecikmedi.
Bu kez tüm özellikleriyle görünen AMD Radeon RX 5600XT, bilgilere göre 6 GB kapasitesinde GDDR6 belleklerden güç sağlıyor. 2304 akış işlemcisi ve 192-bit bellek yapılandırmasına sahip olan kart, AMD'nin bir diğer ekran kartı RX 5500 XT THICC II PRO ile aynı soğutucu tasarımını taşıyor.
Yük altında fabrika çıkışında hız aşırtmaya uğrayan kart, standart değerleriyle 1400 ila 1420 MHz frekanslarında çalışıyor.
Elbette burada paylaşılan bilgiler Radeon RX 5600XT'nin XFX markası yorumu. Diğer üreticilerde farklı soğutma bloğu ve frekans değerleriyle karşımıza çıkabilecek olan kart, CES 2020 dahilinde muhtemelen tanıtılacak. Zira XFX, ürünün sayfasını yayından kaldırmadan önce, satış tarihi olarak ocak ayını göstermiş.
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