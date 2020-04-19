AMD Ryzen 4000'i Bekleyenlere, AM4 Müjdesi Geldi

AMD'nin merakla beklenen Ryzen 4000 'Vermeer' masaüstü işlemcilerinin piyasadaki AM4 anakartlarla uyumlu olacağı iddia edildi.
Laptop üreticisi XMG, bir Reddit konu başlığında anakart üreticilerinin yeni nesil AMD işlemciler için desteği genişleteceklerini söyledi. XMG çalışanı, "Ryzen 4000 serisi, Microcode güncellemesiyle ikinci nesil B450 yonga seti ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır," dedi. AMD'den konuyla ilgili bir resmi açıklama henüz olmasa da tüm bunlar, "Vermeer" masaüstü işlemcilerin Ryzen 4000 "Renoir" ile birlikte B450 tabanlı AM4 anakartları destekleyeceği anlamına geliyor. Wccftech'e göre X570 ve çıkması beklenen B550 anakartların yeni nesil Zen 3 işlemci ailesini desteklemesi de beklenebilir.
Bu haberler doğruysa, B450 anakart sahiplerini sevindirebilir. Rakip firma Intel'in bu konuda daha katı olduğu biliniyor. Intel'in onuncu nesil Comet Lake-S'inin yeni LGA 1200 soketine sahip yeni 400 serisi anakarta ihtiyaç duyacağı iddia ediliyor.
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