AMD Ryzen 5000 Serisi Stok Problemi Yaşarken, AMD'den Açıklama Var

AMD Ryzen 5000 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından yaşanan yoğun talep, şirketi stok krizine sokmuştu. Bu konuda AMD'den açıklama geldi.

  • Ercan Uğurlu
AMD'den Ryzen 5000 Stok Sorununa Açıklama

AMD, tonlarca birimi piyasaya sürmesine rağmen sonraki hafta içinde AMD Ryzen 5000 serisi işlemcileri tükenmiş durumda. Piyasada AMD işlemcileri bulamayan tüketicilerden de haklı olarak  tepkiler yükselirken, AMD tarafından da konu ile ilişkili açıklama yapıldı.

AMD'den Frank Azor şu an talebin arzı aştığını açıklarken, tüketicilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getiriyor. Çok fazla taleple karşılaşmalarının kendilerini mutlu eden bir gelişme olduğunu açıklayan Azor, ihtiyacı en kısa zamanda karşılayacaklarının da altını çiziyor.

Benzer konu kısa bir süre önce NVIDIA'nın RTX 3000 serisiyle de gündeme gelmişti. NVIDIA'nın RTX 3000 serisini piyasaya sürmesinin ardından şirket, tüketicilerin yoğun talebiyle karşılaşmıştı.

Umarız AMD tarafında da stok problemi bir an önce çözülür ve hem üretici tarafı hem tüketici tarafı AMD Ryzen 5000 serisi işlemcilerine yakın sürede kavuşur.

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