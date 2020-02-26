AMD Ryzen 4000 Performansı Nasıl? İşte Test Sonucu!

AMD'nin gelecek işlemcisi Ryzen 4000 benchmark sonuçları sızdı. Ortaya çıkan bu sonuçlar, Intel'i zora sokmaya devam ediyor.

  • Ercan Uğurlu
AMD Ryzen 4000 Performans Sonuçları Göründü

AMD'nin geçtiğimiz CES 2020'de tanıttığı Ryzen 4000 işlemcisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. AMD'nin ultra ince dizüstü bilgisayarlarda yer vereceği, ancak henüz piyasaya sürülmeyen Ryzen 4000 ile ilgili test sonuçları ise sızdı.

3DMark 11 üzerinde yapılan testlerde, Ryzen 4000 mobil işlemcinin neredeyse masaüstü bilgisayar seviyesinde performans ürettiğini görmek mümkün. Hem fizisk, hem grafik senaryolarına odaklanan 3DMark 11'de şaşırtıcı sonuçlar almış.

Hemen yukarıda da görülebilecek olan Ryzen 4000 3DMark 11 performans sonuçları ile mobil platformda gözünü liderliğe dikmiş olan AMD, böylece Intel'i her alanda köşeye sıkıştırıyor. Masaüstü platformda da Ryzen Threadripper 3990X ile önemli sonuçlara imza atan AMD'nin artık arkadan gelmediği kesin.

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