AMD Ryzen 4000 Performansı Nasıl? İşte Test Sonucu!

AMD'nin geçtiğimiz CES 2020'de tanıttığı Ryzen 4000 işlemcisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. AMD'nin ultra ince dizüstü bilgisayarlarda yer vereceği, ancak henüz piyasaya sürülmeyen Ryzen 4000 ile ilgili test sonuçları ise sızdı.
3dmark 11 Performance
Physics score:
4800U 8C/16T: 12490
10710U 25W 6C/12T: 11194
4700U 8C/8T: 10500
1065G7 25W : 9640
4500U 6C/6T: 7947
4300U 4C/4T: 6772
Graphics score :
4800U 8CU : 6121— _rogame (@_rogame) February 24, 2020
4700U 7CU : 5432
1065G7 25W : 4613
4500U 6CU : 4203
4300U 5CU : 3355
10710U 25W : 1945
3DMark 11 üzerinde yapılan testlerde, Ryzen 4000 mobil işlemcinin neredeyse masaüstü bilgisayar seviyesinde performans ürettiğini görmek mümkün. Hem fizisk, hem grafik senaryolarına odaklanan 3DMark 11'de şaşırtıcı sonuçlar almış.
Hemen yukarıda da görülebilecek olan Ryzen 4000 3DMark 11 performans sonuçları ile mobil platformda gözünü liderliğe dikmiş olan AMD, böylece Intel'i her alanda köşeye sıkıştırıyor. Masaüstü platformda da Ryzen Threadripper 3990X ile önemli sonuçlara imza atan AMD'nin artık arkadan gelmediği kesin.
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