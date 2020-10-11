AMD, Steam'de Yine Yükseldi. Peki, Intel Bu Durumdan Endişelenmeli mi?

Steam'in en son donanım anketi (Steam Hardware Survey), her zaman olduğu gibi PC oyuncularının hangi tür donanımlar kullandıklarını gösterdi. İstatistikler, AMD işlemcilerin yüzde 25 pazar payına ulaştığını gösteriyor.
Oyun bilgisayarlarında Intel'in güçlü bir varlığı bulunsa da AMD, Zen 2 Ryzen işlemcileriyle büyük bir ivme yakaladı. Mayıs ayındaki Steam anketi, bu işlemcilerin PC'lerin yüzde 22,45'inde bulunduğunu söylüyordu. Eylül anketi ise bu oranın yüzde 25,75'e ulaştığını gösteriyor. Dolayısıyla AMD'Nin 3,3 puanlık bir büyüme kaydettiği gözlniyor. Intel'in pazar payı ise doğal olarak buna yakın bir oranda gerilemiş durumda. Peki, bu durumun Intel'i endişelendirmesi gerekiyor mu?
Muhtemelen pek değil, çünkü Intel eylül itibariyle yüzde 74,24'lük büyük bir pazar payını elinde tutuyor. Steam'in anketinin yalnızca ankete katılmayı kabul eden kullanıcıları saydığını belirtmekte de fayda var. Yani istatistikler PC'ler için tablonun tamamını tam olarak yansıtmıyor olabilir. Yine de Steam'in çok popüler olduğunu düşünürsek, örnek boyutunun yeterince büyük olduğu söylenebilir.
Buna karşın AMD'nin kazandığı her puanın Intel'den gelmesi (yani piyasada başka ciddi rakip bulunmaması), Intel'i endişelendirmeye yetebilir. AMD'nin yakında tanıtacağı Zen 3 işlemciler, Intel'i kenara sıkıştırmaya devam edebilir.
Ankete göre Windows 10, yüzde 89,08 ile oyuncular arasında en popüler işletim sistemi olmayı sürdürüyor.
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