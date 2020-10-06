Instagram 10. yaşını kutluyor! İşte yıldönümüne özel gelen yenilikler

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, 10 yıl önce ilk defa App Store'da yerini almıştı. Günümüzde 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan Instagram, yıldönümü için birçok yenilikle karşımızda. İşte Instagram'daki yıldönümüne özel yenilikler...