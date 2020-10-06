Instagram 10. yaşını kutluyor! İşte yıldönümüne özel gelen yenilikler

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, 10 yıl önce ilk defa App Store'da yerini almıştı. Günümüzde 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan Instagram, yıldönümü için birçok yenilikle karşımızda. İşte Instagram'daki yıldönümüne özel yenilikler...

Instagram 10. yaşını kutluyor! İşte yıldönümüne özel gelen yenilikler

Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram 10. yaşını kutluyor. Instagram bu özel günde kullanıcılarına bir dizi özellik sundu ve tabiri caizse onuncu yaşını kullanıcılarıyla birlikte kutlamaya karar verdi. İşte Instagram'daki yıldönümüne özel yenilikler...

ONUNCU YILA ÖZEL INSTAGRAM SİMGELERİ

Instagram, 10. yıldönümüne özel olarak kullanıcılara özel tasarım uygulama simgelerinden birini seçme imkanı dahi tanıyacak. Aşağıdaki görselde de görüldüğü gibi Instagram, simge seçenekleri arasına ilk logosunu dahi eklemiş durumda.

Instagram simgesini değiştirmek için profilinizden ayarlara girmeniz gerekiyor. Ekranı aşağı kaydırmaya başladıktan sonra burada bazı emojiler göreceksiniz. Kaydırmaya devam edin.

Daha sonra Instagram'ın uygulama simgesi bölümü açılacak. Buradan istediğiniz simgeyi seçerek ana ekranınızdaki Instagram simgesini değiştirebilirsiniz.

INSTAGRAM PHOTO MAPS GERİ DÖNDÜ

Instagram kullanıcıları tarafından çok kullanılmayan harita özelliği tekrar aktif hale getirildi. Hem pek fazla rağbet görmediği hem de veri ihlaline sebep olduğu söylenen bu özellik, kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğrafların konumunu gösteriyordu.

OTOMATİK YORUM GİZLEME ÖZELLİĞİ

Bildiğiniz gibi Instagram zaten bir süredir saldırgan ya da rahatsız edici bir yorumu yayınlamadan önce yorum sahibini uyarıyordu. Şimdi ise Twitter'ın Gizli Yanıtlar özelliğine benzer bir şekilde saldırgan ve rahatsız edici yorumları gizlemeye başlayacak. Ancak Twitter'ın Gizli Yanıtlar özelliğinin aksine Instagram, bu yorumları gönderi sahibinin isteği doğrultusunda değil, otomatik olarak gizleyecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
8 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu sürprizi
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon merakla bekleniyor
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
Günün En çok Okunanları
Crysis 3'ü Nvidia RTX 3090'ın VRAM'ine Yüklediler
Epson'dan, Reçine Mürekkebi Kullanan Geniş Format Yazıcı: SureColor SC-R501
Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Tüm Detaylarıyla İnceledik
Tartışmalı İsim John McAfee, Vergi Kaçırmaktan Tutuklandı
Mars, Dünya'ya en yakın konuma geliyor! 15 yıl boyunca yaklaşmayacak

 

 