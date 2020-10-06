Instagram 10. yaşını kutluyor! İşte yıldönümüne özel gelen yenilikler

Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram 10. yaşını kutluyor. Instagram bu özel günde kullanıcılarına bir dizi özellik sundu ve tabiri caizse onuncu yaşını kullanıcılarıyla birlikte kutlamaya karar verdi. İşte Instagram'daki yıldönümüne özel yenilikler...
ONUNCU YILA ÖZEL INSTAGRAM SİMGELERİ
Instagram, 10. yıldönümüne özel olarak kullanıcılara özel tasarım uygulama simgelerinden birini seçme imkanı dahi tanıyacak. Aşağıdaki görselde de görüldüğü gibi Instagram, simge seçenekleri arasına ilk logosunu dahi eklemiş durumda.
Instagram simgesini değiştirmek için profilinizden ayarlara girmeniz gerekiyor. Ekranı aşağı kaydırmaya başladıktan sonra burada bazı emojiler göreceksiniz. Kaydırmaya devam edin.
Daha sonra Instagram'ın uygulama simgesi bölümü açılacak. Buradan istediğiniz simgeyi seçerek ana ekranınızdaki Instagram simgesini değiştirebilirsiniz.
INSTAGRAM PHOTO MAPS GERİ DÖNDÜ
Instagram kullanıcıları tarafından çok kullanılmayan harita özelliği tekrar aktif hale getirildi. Hem pek fazla rağbet görmediği hem de veri ihlaline sebep olduğu söylenen bu özellik, kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğrafların konumunu gösteriyordu.
OTOMATİK YORUM GİZLEME ÖZELLİĞİ
Bildiğiniz gibi Instagram zaten bir süredir saldırgan ya da rahatsız edici bir yorumu yayınlamadan önce yorum sahibini uyarıyordu. Şimdi ise Twitter'ın Gizli Yanıtlar özelliğine benzer bir şekilde saldırgan ve rahatsız edici yorumları gizlemeye başlayacak. Ancak Twitter'ın Gizli Yanıtlar özelliğinin aksine Instagram, bu yorumları gönderi sahibinin isteği doğrultusunda değil, otomatik olarak gizleyecek.
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