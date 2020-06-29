Microsoft, Dördü Hariç, Tüm Dünya'daki Mağazalarını Kapatmaya Karar Verdi

Microsoft perakende çalışmaları hakkında yaptığı yeni "stratejik değişiklik" duyurusuyla, firmanın Dünya genelinde fiziksel satış mağazalarının çok büyük bir kısmını kapatacağını açıkladı. Firma, müşteriler için sadece dört Microsoft Store'u açık tutacak. Bu dört mağazanın arasında New York City, Fifth Ave; Londra, Oxford Circus; Sydney, Westfield Sydney; ve son olarak da firmanın kendi Redmond kampüsü içerisindeki mağaza yer alıyor.
Microsoft'un tüm perakende çalışanları, müşterilere, küçük işletmelere, eğitim müşterilerine hizmet vermek için Microsoft'un ofislerine geçecek veya uzaktan çalışmaya başlayacak. Bir Microsoft sözcüsü, yapılan açıklama ile tüm perakende çalışanlarının firmada kalma seçeneği olacağını doğruladı.
Microsoft, Nisan ayında COVID-19 salgını sebebiyle perakende mağazalarını kapattıktan sonra perakende çalışanlarının büyük bir kısmını uzaktan çalışmaya yönlendirmişti. O zamandan beri de perakende ekibi 3.000 sanal mezuniyet ile 14.000'den fazla online çalıştay ve yaz kampına ev sahipliği yapılmasına yardımcı oldu.
Microsoft'un Firma Yardımcı Başkanı David Porter'ın söylediğine göre ürün portföyünün çoğunlukla dijital seçeneklere gelişmesi ile online satışlar arttı ve ekip, müşterilere herhangi bir fiziksel konumdan daha fazla yardımcı olabildiğini kanıtladı.
Microsoft, donanım ve yazılım satışlarının temel olarak online'a ve dijital mağazalarına geçtiğini belirterek artık Dünya genelinde 190'dan fazla pazarda 1.2 milyar müşteriye ulaştığını söylüyor. Ayrıca yapılan açıklamada belirtilmemiş olsa da, bu değişim ile masrafların ciddi bir kısmını kesilmiş olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın