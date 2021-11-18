Android 12'ye Güncellenen Bazı Galaxy S21'lerde Ekran Sorunu Çıktı

Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini Galaxy S21 serisi için yayınlamaya başlamıştı. Kullanıcılar heyecanla güncellemeyi cihazlarına kursalar da, ekranda yaşanan bir sorun görünüşe bakılırsa can sıkıyor. Özellikle ABD'deki Galaxy S21 sahipleri, ekranda gecikme sorunu yaşadıklarını rapor ediyorlar.
Ekran gecikmesi, ekranın yüksek yenileme hızıyla ilgili bir hatadan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Çünkü olmaması gerektiğinde bile ekran 120Hz'den 60Hz'e dönebiliyor.
Galaxy S21'in ekranı, ekran içeriğine ve kullanıcı girişine göre farklı yenileme hızları arasında geçiş yapabiliyor. Bununla birlikte, Android 12'den sonra, ekran dokunmatik girişleri algılamayı bıraktığında hemen 60 Hz yenileme hızına dönüyor. Bu istenmeyen durum, kullanıcı arayüzünde ve hemen hemen her uygulamada olumsuz etkilerine yol açabiliyor.
En azından ABD dışındaki insanlar için iyi haber şu ki, gecikme sorunu ABD'de satılanlar dışında diğer Galaxy S21 modelleri için rapor edilmiş değil. Samsung'un, yakın bir zamanda bu hatayı giderecek bir güncelleme hazırlamasını bekliyoruz...
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