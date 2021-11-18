Android 12'ye Güncellenen Bazı Galaxy S21'lerde Ekran Sorunu Çıktı

Samsung'un geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 serisi için yayınladığı Android 12 güncellemesi, bazı cihazlara can sıkıcı bir ekran sorunuyla birlikte geldi!

Galaxy S21'de, Android 12 ile gelen ekran sorunu

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