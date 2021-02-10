Android 12'nin İlk Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı; Yenilikler Belli Oldu!

Android 12'ye ait olduğu söylenen ve internete sızan ekran görüntülerine bakarak yeni Android'in nasıl görüneceğini ve ne tür yeni özelliklere sahip olacağını anlayabiliyoruz.