Samsung'dan Android 12 One UI 4.1 Arabirimi İçin Özel Video!

Samsung geçtiğimiz gün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde bir dizi yeni cihazı tanıttı; Galaxy S22 üçlüsü resmileşti. Artık Galaxy S22, Galaxy S22 ve Galaxy S22 Ultra hakkında bilinmesi gereken her şeyi biliyoruz. Samsung etkinlikte ayrıca yeni Galaxy Tab S8 modellerini de tanıttı.
Bu yeni cihazların tümü, Android 12 ile birlikte geliyor. Ayrıca, Samsung'un özel yazılımının en son sürümü olan One UI 4.1'i çalıştırıyorlar. Samsung, yeni arabiriminin özelliklerini anlatan bir videoyu da kullanıcılar ile paylaştı.
One UI 4.0, birçok önemli değişiklik getiren büyük bir yükseltmeydi. One UI 4.1 ise, nispeten daha küçük bir sürüm. Samsung normalde yeni amiral gemilerini One UI yazılımının küçük bir yükseltmesiyle birlikte gönderiyor. Bu, şirketin en son cihazlarıyla yeni özellikler sunmasını sağlıyor.
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Samsung'un One UI 4.1 özellikleriyle ilgili videosu, Pro modunun cihazdaki her lensle çalışma yeteneği de dahil olmak üzere kamera uygulamasında yapılan iyileştirmeleri vurguluyor. One UI 4.1 ayrıca akıllı takvim ve Galaxy Tab S8 serisinde çoklu platform bağlantısı ve çoklu pencere gibi özelliklerle üretkenliği artırmaya yardımcı oluyor.
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