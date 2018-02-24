Android Enterprise Recommended Programı Başladı!
Google, Android Enterprise Recommended programını resmi olarak duyurdu. İşte programın sundukları ve gereken minimum teknik özellikler!
- H. Hüseyin Öztürk
Dünya çapında şuan 2 milyardan fazla Android cihazı var ve bunların çoğu, bir iş ortamında kullanılıyor. Bir iş cihazının devamlı ve zamanında güvenlik güncellemelerine, basitleştirilmiş cihaz seçimine ve tutarlı yazılıma ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları karşılamak için Google, "işletme cihazları ve hizmetleri için mükemmelliği" hedefleyen Android Enterprise Recommended programını açıkladı. Bu program, iş ortamı için onaylanmış cihazların tespiti için kullanılacak.
Google, en son girişiminin Android cihazlar ve hizmetler için bir kriter oluşturduğunu ve programa katılan her şeyin şirket tarafından yürütülen bir test prosedürüne tabi tutulacağını söylüyor. Ayrıca, Android Enterprise için uygun ürünlere sahip OEM'ler de Google'dan doğrudan teknik uzmanlık ve eğitim alacaklar.
Programa uygun olmak için gereken başlıca cihaz özellikleri arasında şunlar bulunuyor:
- Android 7.0 ve sonraki cihazlar için minimum donanım özellikleri
- Sıfır dokunma kaydı da dahil olmak üzere Android cihazlarının toplu olarak konuşlandırılması için destek
- Google'ın piyasaya sürmesinden itibaren 90 gün içinde, en az üç yıl boyunca Android güvenlik güncelleştirmelerinin gönderilmesi
- Doğrudan üreticiden veya satıcısından, kilitsiz cihazların bulunması,
- Yönetilen profillerdeki ve yönetilen cihazlardaki tutarlı uygulama deneyimi
Google, ayrıca OEM'lerin yüksek kaliteli cihazlar ve deneyimler üretmeye devam etmesini sağlamak için bu minimum gereksinimlerin her yeni platform sürümüyle sıklıkla güncelleneceğini de belirtti.
Şu anda, aşağıdaki akıllı telefonlar Android Enterprise Recommended programına alınmış bulunuyor:
- BlackBerry KEYone ve Motion
- Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, ve Pixel 2 XL
- Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, P10, P10 Plus, P10 Lite, ve P smart
- LG V30 ve G6
- Motorola X4 ve Z2
- Nokia 8
- Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium, XA2, ve XA2 Ultra
Google, zamanla bu programa daha fazla cihaz ekleneceğini söylüyor. Ayrıca Android Enterprise çerçevesi, dayanıklı cihazlar, mobil operatörler ve sistem entegratörleri üreten OEM'leri de içeren diğer ortaklara da uygulanacak. Firma, bu girişimin kuruluş için cihaz seçim sürecini düzene sokacağına ve IT şirketlerinin temel işlerine daha fazla odaklanmasına yardımcı olacağına inanıyor.
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