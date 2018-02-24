Android Enterprise Recommended Programı Başladı!

Google, Android Enterprise Recommended programını resmi olarak duyurdu. İşte programın sundukları ve gereken minimum teknik özellikler!

  • H. Hüseyin Öztürk
Android Enterprise Recommended programı başladı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

PERFORMANS CANAVARI TELEFONLAR!

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
21 Yeni Duvar Kağıdı!
Windows 10'un UWP Uygulamalarına Önemli Yenilik
SpaceX, Falcon 9 Roketini Fırlattı...
Sony'den Yeni Xperia İçin İpuçları!
Twitter, Mac Uygulamasını Tarihe Gömüyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir