Android'de olup iPhone 13'te Olmayan, Keşke Olsa Dedirten 5 Özellik

Apple, iPhone 13'ü bekleyenlere yeni sinema modundan daha uzun pil ömrüne ve 1TB depolama alanına kadar pek çok heyecan verici yenilik sunuyor. Ancak yine de Apple'ın telefonlarında, Samsung Galaxy S21 gibi Android rakiplerine kıyasla eksik olan birkaç kullanışlı özellik var. Örneğin, birçok Android telefon, çentiksiz bir tasarıma ve ekrana yerleşik bir parmak izi sensörüne sahip. Bu özellikler yeni de değil ve yıllardır Android telefonlarda mevcut.
Bununla birlikte, iPhone son iki yılda çok yol kat etti. iPhone 13 piyasaya sürülmeden önce, iPhone 11 ve iPhone 12, 5G desteği, giriş seviyesi telefonlarda OLED ekran teknolojisi ve kamera için Gece Modu gibi daha önce yalnızca Android cihazlarda mevcut olan yeteneklere kavuştu.
Aşağıda, Android telefonlarda uzun zamandır bulunan ve keşke iPhone 13'te de olsaydı dedirten beş özelliği bulacaksınız.
Çentiksiz Bir Ekran
iPhone 13'ün çentiği iPhone 12'ler kadar geniş değil, ama yerinde durduğu da bir gerçek. Öte yandan birçok Android cihaz üreticisi, zar zor görülebilen kamera delikleri barındıran ekranlar tasarlamayı başardı ve bu da telefonun ön tarafını kesintisiz bir cam levha gibi hissettirdi.
Örneğin Samsung'un Galaxy S21 akıllı telefonları, ekranın üst kısmına yakın bir yerde bulunan küçük bir deliğe sahip. Şirket, benzer tasarımları 2019'da piyasaya sürülen Galaxy S10'dan bu yana neredeye tüm telefonlarında kullanıyor. Aynısı diğer pek çok Android üreticisi için geçerli.
iPhone'un çentiğinin Android cihazlarındaki delikten daha büyük olmasının aslında bir nedeni olabilir. iPhone'un çentiği, selfie kamerasından daha fazlasını içeriyor; aynı zamanda Apple'ın Face ID yüz tanıma özelliğine güç sağlayan sensörlerin bulunduğu yer burası. Ama yine de, çentiksiz bir iPhone görmeyi kim istemez ki...
Her Zaman Açık Ekran
iPhone'unuzun ekranı kapatıldığında, telefonunuz boşta kalan siyah bir dikdörtgene dönüşüyor ve bu durum iPhone 13 ile de değişmedi. Ancak birçok modern Android telefon, ekran uykudayken bile saat ve takvim etkinlikleri gibi bilgileri gösterebiliyor. Samsung, Google ve Xiaomi dahil olmak üzere cihaz üreticileri, her zaman açık ekranlara sahip çok sayıda modele sahip.
Telefonu elinize aldığınızda dikkatiniz dağılmadan sadece saati hızlıca kontrol etmek veya bir sonraki toplantınızı görüntülemek istiyorsanız, bunu bir iPhone'la halen yapamıyorsunuz.
Diğer Cihazları Şarj Etme Yeteneği
Birçok insan telefonlarını gece boyunca şarj etme alışkanlığına sahip. Ancak bir akıllı saatiniz veya kablosuz kulaklığınız varsa, bunları en az bir kere de olsa şarja takmayı unutmuş olabilirsiniz.
Samsung'un Galaxy S21'i ve pek çok telefonu, Google'ın Pixel 5'i gibi Android telefonlar, bu gibi durumlarda yardımcı olabilecek bir özelliğe sahip. Samsung buna Kablosuz Güç Paylaşımı diyor; Google ise Pil Paylaşımı... Ancak aslında aynı şeyi yapıyorlar. Bu cihazların arkaları, çoğu modern telefon ve aksesuarda bulunan Qi kablosuz şarj standardıyla uyumlu ürünler için kablosuz şarj pedi görevi görebiliyor.
Apple'ın böyle bir teknolojiyi iPhone'lara getirmeyi düşündüğüne dair bazı ipuçları vardı. Ama ne yazık ki halen bunun gerçeğe dönüştüğünü göremedik.
Parmak İzi Sensörü
Muhtemelen iPhone'unuzun kilidini açmak için parmağınızla ana sayfa düğmesine bastığınız eski günleri özlüyorsunuzdur. Ne yazık ki, bu durum iPhone 13 ile değişmiyor. Öte yandan Samsung ve OnePlus gibi Android telefon üreticileri farklı bir yaklaşım izliyor. Samsung, 2019'da piyasaya sürülen Galaxy S10'dan bu yana Galaxy S telefonlarının ekranlarına parmak izi tarayıcıları entegre ediyor. Ayrıca, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro'nun ekranlarında da entegre bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.
Mac'ler ve Apple Üretimi Olmayan Cihazlarla da Çalışan Şarj Cihazı
iPhone ve Mac'inize güç sağlamak için aynı şarj cihazını kullanabilmeniz güzel olmaz mıydı?
iPhone 13, iPhone 5'ten bu yana her iPhone modeli gibi, Apple'ın şarj için tescilli Lightning bağlantısını kullanıyor. Ayrıca iPhone 13'ü Apple'ın MagSafe şarj cihazı veya standart bir Qi kablosuz şarj cihazı aracılığıyla da şarj edebilirsiniz. Ancak prize takmak istiyorsanız Lightning kullanmanız şart.
Apple'ın iPad Air, iPad Pro, MacBook dizüstü bilgisayarlarında ve yeni iPad Mini'de şarj standardı olmasına rağmen iPhone'da USB-C desteği olmaması üzücü. Tüm cihazlarınıza güç sağlamak için tek tip şarj cihazı kullanmak, tam olarak Apple'dan görmek istediğimiz şey.
Diğer tarafta Samsung, OnePlus, Google veya başka bir üreticinin telefonu alsanız da, USB-C'nin Android cihazlarda yerleşik şarj standardı olduğunu göreceksiniz. USB-C'nin gelecekteki iPhone'lara gelip gelmeyeceği belli değil. Apple'ın portsuz bir iPhone üzerinde çalıştığı da söyleniyor ve MagSafe şarj sistemi kesinlikle bu yönde bir adım gibi görünüyor.
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