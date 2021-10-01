Android'de olup iPhone 13'te Olmayan, Keşke Olsa Dedirten 5 Özellik

Apple, iPhone 13'ta bazı yenilikler sunsa da, Android'li pek çok cihazın yıllardır sahip olduğu bazı özelliklere halen sahip değil. Keşke iPhone 13'te de olsaydı dedirten 5 özelliği seçtik!