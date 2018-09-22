Android Pie, Galaxy S9+ Üzerinde Görüldü!

Telefonlarına verdiği güncelleme desteği ile eleştirilen Samsung, bu sefer hızlı çıktı!

Android Pie, Galaxy S9+ Üzerinde Görüldü!

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