Android Pie, Galaxy S9+ Üzerinde Görüldü!
Telefonlarına verdiği güncelleme desteği ile eleştirilen Samsung, bu sefer hızlı çıktı!
Samsung tarafından geliştirilen Android 9.0 Pie sürümüne ait bir test yapısı geçtiğimiz günlerde internete sızdırıldı. Samsung'un amiral gemisi Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'u şekillendirecek Samsung Experience 10 arayüzünü içermesi ve çok konuşulan Galaxy S10 modeline ilişkin değerli bilgiler taşıyor olması açısından bu test sürümü geliştiricilerden fazlasıyla ilgi görüyor. Öncelikle geliştirici sürümüne ait görüntülerin sızdırılmasının ardından, Samsung'un üzerinde çalıştığı Android güncellemesinin nasıl göründüğüne dair bir video da çok geçmeden ortaya çıktı.
Sızdırılan Android Pie yapısında bulunan Samsung Experience 10'un geliştirme aşamasındaki durumuna bakıldığında oldukça büyük yenilikler göze çarpıyor. Samsung'un yapısında Google Pixel cihazlarına Android Pie güncellemesi ile gelen Material Design 2'nin yuvarlak hatları hakim. Ayarlar uygulamasında kategorilerin dahi kenarları yuvarlatılmış dikdörtgenlerle bölündüğüne şahit oluyoruz. Bixby'nin arayüzü de güncelleme ile değiştiği göze çarpıyor ancak videodan görüldüğü kadarıyla Samsung'un sanal asistanında herhangi bir fonksiyonel yenilik söz konusu değil.
Ayrıca sistem genelinde AMOLED destekli siyah temanın hakim olduğu göze çarpıyor. Ayarlar menüsünde bulunan gece modu, otomatik olarak belli saatlerde açılabiliyor. Ayrıca sistem gündüz vakti de olsa telefonun düşük ışık koşullarının olduğu bir mekanda olduğunu anlarsa koyu modu etkinleştirebiliyor. Ancak bu geliştirici sürümünde ilginç bir şekilde gece modunun kapanamadığı göze çarpıyor.
Kamera uygulamasında bulunan arayüzde de değişiklikler mevcut. Artık modlar arasında sağa ve sola kaydırarak direkt geçiş yapmak yerine denklanşör butonunun hemen üstünde bulunan bir kaydırma çubuğu ile tüm modlara hızlıca erişebiliyorsunuz. Ancak Pie deneme sürümünde Live Focus özelliğini açmak bazen kamera uygulamasının hata vererek kapanmasına sebep olabiliyor.
Değişikliklerden çoklu görev arayüzünün de nasibini aldığı görülüyor. Google Pixel serisinde olduğu gibi uygulamalar arasında geçiş artık dikey değil yatay olarak kaydırılabilen kartlarla yapılıyor. Ayrıca Google Pixel telefonlarında olduğu gibi çoklu görev arayüzünden kaydırma hareketiyle uygulama çekmecesine erişmek mümkün olacak. Ancak bu destek sadece Samsung'un ana ekran uygulamasını kullanırsanız geçerli. Videoda görüldüğü gibi üçüncü parti bir ana ekran uygulaması kullanıldığında çoklu görev menüsünden uygulama çekmecesine geçiş yapılamıyor.
Bu yapının test aşamasının başlarında olduğunu hatırlatmakta fayda var. Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlanmaya hazır olduğunda çoğu eksikliğin tamamlanacağını düşünüyoruz. Eğer Snapdragon işlemcisi taşıyan bir Samsung Galaxy S9+'a sahipseniz ve riskleri göze alıyorsanız, şu anki haliyle stabiliteden oldukça uzak Android Pie deneme sürümünü ve Samsung Experience 10'u telefonunuzda deneyebilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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