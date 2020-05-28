Android'de Zararlılarıın Yolunu Açan Ciddi Açık: Stranghogg 2.0

Android'in birçok sürümünde bulunan ve Stranghogg 2.0 adı verilen bir güvenlik açığı, zararlıların kendisini gizleyerek oturum açma bilgilerinizi çalmasına izin veriyor.