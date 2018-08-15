Android'de Varsayılan Uygulama Nasıl Değiştirilir
Android'de "varsayılan uygulamaları" nasıl değiştirebilirsiniz? Bu, iOS'ta mümkün mü? Açıkladık.
Android'li telefonunuzu sıfırladığınızda veya yeni bir Android'li telefona geçtiğinizde, dosyaları açarken varsayılan uygulamayı seçmenizi isteyen mesaja sıkça rastlarsınız. Varsayılan uygulamayı ayarladıktan sonra bu uyarılar ortadan kalkar.
Peki, yeni bir PDF okuma uygulaması veya SMS uygulaması indirdiğinizde, bu uygulamalarla ilgili varsayılan eylemleri nasıl değiştirebilirsiniz? Android'de varsayılan uygulamayı değiştirmek oldukça kolay.
Android'de Varsayılan Uygulamayı Ayarlama
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Cihaz bölümüne kaydırın ve Uygulamalar'a dokunun.
- Sağ üst köşedeki çark simgesine dokunun.
- Yeni bir menü açılacak. Burada Varsayılan bölümüne kaydırın.
- Burada seçim yapabileceğiniz altı eylem göreceksiniz: Bağlantıları açma, Yardım ve sesli giriş, Giriş uygulaması, Tarayıcı uygulaması, Telefon uygulaması, SMS uygulaması.
- Seçeneklerden birine dokunun.
- Varsayılan uygulamayı seçin.
Stok Android kullanmıyorsanız adımlar, telefon üreticisine göre biraz değişebilir.
iOS'ta Varsayılan Uygulamayı Ayarlama
Bu işlemi iOS'ta yapmanız neredeyse imkansız. Varsayılan uygulamaları değiştirmenin tek yolu, telefonu jailbreak'lemekten geçiyor. Ancak bu işlem çok basit olmadığı gibi, iPhone'unuzun garantisini iptal edebilir. Jailbreak'li telefonda varsayılan uygulamalardan bazılarını değiştirebiliyorsunuz ancak Android kullanıcıları kadar kontrolünüz olmuyor.
Zeynel A. Öztürk
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