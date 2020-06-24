İddialara Göre Nintendo, Pes Etmek Üzere

Nintendo'nun büyük umutlarla giriş yaptığı ama bir türlü istediği başarıyı elde edemediği mobil oyunları terk edeceği konuşuluyor.

Nintendo, Mobil Oyunları Bırakıyor İddiası

Nintendo'nun mobil oyun dünyasına girişi, Wii U'nun başarısızlığı sonrasında gerçekleşmişti. Ancak firmanın telefon oyunlarının pek başarılı olmadığını gördük. Firmanın telefonlara yönelik ilk büyük oyunu Super Mario Run'da tüm oyunu açmak için bir kerelik bir ödeme yapmanız gerekiyordu ve bu yöntem, telefon piyasasında pek etkili olmadı. Daha yakın zamanda ise Mario Kart Tour, farklı üyelik modeliyle büyük eleştiri aldı.

COVID-19 küresel salgını döneminde telefon oyunları alanında zorlandığı iyice ortaya çıkan Nintendo'nun bu sektörden çıkmayı planladığı ortaya çıktı. Business Insider'dan gelen bu rapor eğer doğruysa, Nintendo ilk girişiminin 5 sene sonrasında akıllı telefon piyasasından geri çekilmiş olacak.

Mobil oyunlarda büyük bir başarı yakalayamasa da Nintendo, Switch ile konsollarda çok daha önemli bir başarıya ulaştı. Nintendo Switch'in satışları, firmanın önceki konsollarının çoğunu geçmiş durumda. Özellikle Animal Crossing: New Horizons'un salgın sırasında popüler hale geldiği ve Switch satış tahminlerinin aşılmasını sağladığı biliniyor. Dolayısıyla firmanın mobil oyunların gelirlerine ihtiyacı olmayabilir, ancak elbette konsoldaki başarısını önümüzdeki senelerde sürdürmesi gerekiyor.

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