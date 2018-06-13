Anket: Yüzde 50'si Sorun Yaşıyor
Windows 10 kullananların yarısının sorun yaşadığını söyleyen araştırma, ilginç bilgiler paylaştı, Microsoft'a bazı önerilerde bulundu!
Windows 10 için yayınlanan her büyük güncellemenin ardından bazı kullanıcıların sorun yaşadığını duyuyoruz. İngiliz tüketici araştırma firması Which ise, Windows 10'un ilk çıktığı günden bu yana ne kadar kullanıcıya sorun yaşattığını açıkladı.
Which'in 1.100 üyesi üzerinde yaptığı ankete dayanan araştırma, kullanıcıların yüzde 21'inin yazılım uyumluluğu sorunları yaşadığını söylüyor. Buna güncellemelerden sonra hiç çalışmayan uygulamalar da dahil. Güncellemeler sonrasında çalışmayan donanımların da dahil olduğu donanımsal sorunlar ise ankete katılanların yüzde 16'sını etkilemiş.
Bazı kullanıcılar, güncellemeden sonra PC'sinin yavaşladığını söylerken bazıları PC'sinin bozulduğunu veya hiç açılmadığını söylüyor. İkinci şanssız durumu yaşayanlardan yüzde 46'sı, PC'yi onarmak için ücret ödemek zorunda kaldığını söylüyor. Tamir için ödenen ortalama ücret ise 90 dolar.
Which, araştırmanın sonuçlarına dayanarak Microsoft'un tüketici haklarına biraz daha önem vermesi gerektiğini düşünüyor. Which'e göre işletim sistemi gibi dijital içeriklerin diğer ürünlerin tabi olduğu kurallara tabi olması ve sorun çıktığında tamir edilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor. Which'e göre onarım girişimleri başarısız olduğunda ise kullanıcıların paralarını geri isteme hakkı bulunmalı.
Which, Microsoft'un büyük güncellemelerin muhtemel dezavantajları konusunda kullanıcıları uyarması gerektiğini, belirli güncellemeleri kabul etmeme şansını kullanıcılara tanıması gerektiğini düşünüyor. Windows 10'da en yüksek güvenliği sağlayabilmek için en son güncellemeleri yüklemiş olmanız gerekiyor ve Which, bu yüzden güvenlik güncellemelerinin ayrı olarak sunulması gerektiğine inanıyor.
Microsoft'un Which'in önerilerinin bazılarını dikkate aldığını ve bu tür sorunlara çözümler aradığını söyleyelim.
Zeynel A. Öztürk
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