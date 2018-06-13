Anket: Yüzde 50'si Sorun Yaşıyor

Windows 10 kullananların yarısının sorun yaşadığını söyleyen araştırma, ilginç bilgiler paylaştı, Microsoft'a bazı önerilerde bulundu!

Anket: Yüzde 50'si Sorun Yaşıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

EN GÜZEL KARNE HEDİYELERİ

Test ettik, ödedik, geçtik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Tesla 10.000'inci Supercharger istasyonunu açıyor!
MIT Güvenli Wi-Fi Verici Geliştirdi
O saatler Samsung Galaxy Watch değilmiş ama..
Eğer Call of Duty Black Ops 3 oynamadıysanız...
Fortnite Gözünü Birinciliğe Dikti

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir