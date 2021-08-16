Anneler Mobil Oyunlarla Eğleniyor ve Rahatlıyor

Annelerin %87.1'i oyun oynamak için akıllı telefonlarını tercih ediyor.

Anneler Mobil Oyunlarla Eğleniyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Keenetic Hero DSL AC1300 İncelemesi

Huawei Watch 3 Pro

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!
Milli Okçu Mete Gazoz, Olimpiyat Şampiyonu! Gazoz kimdir, kaç yaşında? Yakından bakalım...
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri

Günün En çok Okunanları
Bu listeye dikkat: Start Up'lara destek yağacak... Peki, hangi sektörler?
Facebook, Sahibi Olduğu Popüler Hizmeti Satmak Zorunda Kalabilir!
Huawei, Gelir Düşüşü Yaşamaya Devam Ediyor. Ancak...
BMW'den "Mükemmel Elektrikli Otomobil": Neue Klasse
Windows 11 için Gerçek PowerToys: ThisIsWin11 (TIW11)

 

 