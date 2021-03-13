Antarktika'da Mega Buzdağını Yaratan Çatlak, Uydudan Böyle Görünüyor

Uçtan uca iki kilometreyi bulan uzunluğuyla dev bir buzulu serbest hale getiren çatlak, bu kez de uydu kameraları ile görüntülendi.

Mega buzdağı yaratan çatlak uydudan görüntülendi

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