Antarktika'da Mega Buzdağını Yaratan Çatlak, Uydudan Böyle Görünüyor

Kısa bir süre önce Antarktika'daki 150 metre kalınlığındaki Brunt Buz Sahanlığından Neredeyse Los Angeles büyüklüğünde olduğu tahmin edilen muazzam bir buzdağının koptuğunu sizlerle, buradaki haberimizde paylaşmıştık. Şimdiyse bir İngiliz uydusu olan Vision-1 tarafından çekilen ve Airbus tarafından İngiliz Antarktik Araştırması (BAS) için alınan yeni yüksek çözünürlüklü görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler, kırılma olayına yol açan büyük çatlağın tüm ayrıntılarını görmemizi sağlıyor.
Bölgede çalışan BAS Halley Araştırma İstasyonu'ndan buzbilimciler, son on yıldır bu kırılma olayını bekliyorlardı. Coats Land'in Antarktika kıyılarını çevreleyen Brunt Buz Sahanlığı, yıllar içinde meydana gelen birkaç uçurumdan dolayı kırılma riski altındaydı. Araştırmacılar, North Rift'teki Halley Araştırma istasyonunun yaklaşık 23 kilometre yakınında uzunluğunda yeni bir uçurum oluştuğunda istasyonu başka bir noktaya taşımışlardı, zira büyük bir kırılmanın sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyorlardı.
Çatlaklar genişledikçe, A74 olarak adlandırılan bir buzdağı sonunda 26 Şubat'ta Brunt Buz Sahanlığından koparak 1.270 kilometrekarelik yüzen bir buz parçasını serbest bıraktı.
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