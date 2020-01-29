App Maker, Google'ın Son Kurbanı Oldu

Google, yeterince işine yaramadığını düşündüğü hizmetleri kapatmakta tereddüt etmiyor. Firmanın son kurbanı, az kod yazarak uygulama geliştirmeye izin veren App Maker oldu.
Yapılan duyuruya göre App Maker, 19 Ocak 2021'den itibaren çalışmayacak, yani aracı kullananların hazırlanması için neredeyse bir sene var. 15 Nisan 2020'den itibaren ise App Maker uygulamaları oluşturmak mümkün olmayacak. Firma, App Maker'ı sevenlere birkaç alternatif öneriyor. Google'a göre App Maker'i "iş süreçlerini" otomatik hale getirmek için kullananlar, AppSheet'i kullanabilirler. AppSheet, Google tarafından birkaç hafta önce satın alınmıştı.
Bir başka alternatif olarak Google Bulut Platformu uygulamaları için App Engine'i veya veri toplamak için Google Forms'u da kullanabilirsiniz.
Piyasada az kod yazarak veya hiç kod yazmadan uygulama geliştirmeye yönelik başka çözümler de elbette var. Bunlardan biri olan Microsoft'un Power Platform'u, son birkaç senede birçok yenilik ile güçlendi.
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