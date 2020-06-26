Apple, 2020'de Google'ın Ana Firması Alphabet'i Geçmeyi Başardı

Yeni bir rapora göre Apple, 2020'nin "en yenilikçi şirketi" oldu; bu alanda Google'ın ana firması Alphabet'i bile geride bırakmayı başardı.

Apple, 2020'de Yenilikte Alphabet'i Geçti

Apple, Alphabet (Google'ı içinde barındıran firma) ve Amazon'u geçerek "yılın en yenilikçi firması" olarak seçildi. Boston Danışmanlık Grubu (BCG) tarafından hazırlanan sıralama, Ağustos 2019 ile Ekim 2019 arasında yöneticiler arasında yapılan anketlere dayanıyor.

BCG'ye göre Huawei, büyük bir sıçrama gerçekleştirerek 42 sıra birden yükseldi, Microsoft ve Samsung'un arkasında altıncı sıraya yerleşti. Dünyanın en yenilikçi şirketlerinin değerinin giderek artması ise gözden kaçmadı. BCG'nin 2020 yılına ait 50 en yenilikçi şirketi listesinde "küçük" şirketin geliri 3 milyar dolar olarak belirlendi. Bu, 2005'teki ilk ankette belirlenenden yüzde 170 daha fazlasına tekabül ediyor.

Geçen 14 sene içerisinde ilk 50'de yer alan 162 şirketin yüzde 30'unun listeye yalnızca bir kez girdiği belirtilirken, yüzde 57'sinin üç kez veya daha az listede yer aldığı vurgulanıyor. Her sene listede bulunmayı başaran şirketlerin sayısı ise sadece 8. Bu şirketler, Alphabet, Amazon, Apple, HP, IBM, Microsoft, Samsung ve Toyota olarak sıralanıyor.

İlk 20'de teknolojinin yanı sıra perakende, otomotiv, endüstriyel ürünler ve tüketici ürünleri gibi sektörler de bulunuyor.

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