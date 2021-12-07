Apple, 3nm'lik M3 İşlemcileri Test Etmeye Başladı!

Apple'ın M3 yongalarının TSMC'nin 3nm düğümünü kullanabileceği ve test aşamasında olduğu iddia ediliyor.

  • Ercan Uğurlu
Apple'ın 3nm İşlemcileri Test Ediliyor

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