Apple, A12 İşlemcileri İçin Samsung ile Çalışacak

Apple, çoğu zaman kanlı bıçaklı olduğu Samsung'un kapısını, bir kez daha çalmak zorunda kalıyor!

Apple, A12 işlemcileri için Samsung ile çalışacak

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