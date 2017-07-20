Apple, A12 İşlemcileri İçin Samsung ile Çalışacak
Apple, çoğu zaman kanlı bıçaklı olduğu Samsung'un kapısını, bir kez daha çalmak zorunda kalıyor!
Apple, A serisi işlemciler için iPhone 6'larda kullandığı A9 yongaseti ile güç verimliliğiyla ilgili sorunlar yaşadıktan sonra Samsung'la çalışmaktan vazgeçmiş ve TSMC'ye kucak açmıştı. iPhone ve iPad'ler için A10 ve A11 yonga setleri için yalnızca TSMC ile çalıştıktan sonra, bu kez yeniden çark eden Apple, bir kez daha Samsung'la anlaşmış gibi görünüyor.
The Investor'dan gelen rapora göre, Samsung yaklaşmakta olan 7nm FinFET üretim teknolojisi ile birlikte bir kez daha Apple'ın güvenini kazandı. Güney Koreli elektronik markası, önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen Apple'ın iPhone'ları için A12 yonga seti üretebilir. Bu sonuca göre, Samsung'un LSI çip ve bellek bölümü başkan yardımcısı Kwon Oh-hyun'un, geçtiğimiz ay Apple merkez bürosunda yaptığı görüşme işe yaramış gibi görünüyor.
Apple'ın bu yıl gelecek olan yeni iPhone'larında ayrıca Samsung'un OLED ekranlarını da göreceğiz. Buna ilave olarak işlemci konusunda da birlikte çalışacak olmaları, Samsung'un çok fazla para kazanacağı anlamına geliyor.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın