Apple AirPods'tan Korkutucu Patlama!
Spor salonunda çalışan bir adamın kulaklarındaki Apple Airpods, dumanlar çıkarmasının ardından parçalarına ayrıldı...
Spor salonunda çalışırken dans müziği dinleyen Floridalı bir adam, bir anda Apple AirPods kulaklıklarından çıkan dumanları fark etmiş. Çabucak kulaklıkları çıkarıp bir spor aletinin üzerine bırakan adam, hemen yardım istemeye gitmiş ve geldiğinde AirPod'lardan biri patlamış bile.
Kişisel elektronik cihazların patlaması, son yıllardaki birçok olayı aklımıza getiriyor. Uçuş esnasında patlayarak bir kadının kulaklarını yakan Beats kulaklıklar ya da alev almasıyla ünlü Samsung Galaxy Note 7 gibi. Sadece birkaç hafta önce ise, bir adamın aptalca bir şekilde iPhone pilinin gerçekliğini altının gerçekliğini dener gibi ısırarak test etmesi üzerine neredeyse ağzında patlıyordu.
Bu seferki olayda ise, olayın mağduru kişi AirPods'u yerel bir TV haber kanalı olan WFLA'ya göstermiş ve kulaklıklarda bir çeşit yanma hasarına ek olarak, yapısı oldukça bozulmuş ve ayrışmış görünüyor. Ama, gerçek patlama esnasında kimse kulaklığın yanında olmadığı için gerçekten olanın bu mu olduğu belli değil.
Bir Apple sözcüsü, haber istasyonuna olayı araştırdığını söyledi. Eğer bu cihazda bulunan bir sorundan kaynaklıysa, firmanın çok başını ağrıtabilir, çünkü AirPods büyük çapta dağıtıldı ve geri toplanmaları gibi bir durum söz konusu olabilir. Yalnız, bu şimdiye kadar AirPods'un başına gelen ilk olay, yani olay sadece bir cihazla sınırlı kalacak kadar nadir gerçekleşiyor da olabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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