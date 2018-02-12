Apple AirPods'tan Korkutucu Patlama!

Spor salonunda çalışan bir adamın kulaklarındaki Apple Airpods, dumanlar çıkarmasının ardından parçalarına ayrıldı...

Apple AirPods'tan korkutucu patlama!

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