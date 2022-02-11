Apple AirTag'lerde Problem Olduğunu Kabul Etti!

Apple, AirTag'lerin ve 'Find My' izleme uygulamasının bireylerin istenmeden takip edilebilmelerine imkan verebileceğini kabul etti ve kullanıcıları, onları takip edebilecek herhangi bir "bilinmeyen aksesuar" konusunda uyarma biçiminde değişiklik yapacağını söyledi.
AirTag'lerin anahtarlar, cüzdan veya çanta gibi kolayca kaybolabilecek kişisel eşyalarla eşleştirilmesi amaçlanmıştı, ancak bunların aynı zamanda kişileri ve bilgileri dışında izlemek için de kullanılabileceği görülmüştü. Dahası, son raporlar, değiştirilmiş AirTag'lerin ve diğer güvenlik özellikleri devre dışı bırakılmış benzer izleme cihazlarının çevrimiçi olarak satılmaya başlandığını da gösterdi.
Apple'ın duyurusu, soruna yönelik somut, proaktif çözümlerle ilgili herhangi bir güncelleme içermiyor, bunun yerine Apple'ın suçluları kovuşturmak için kolluk kuvvetleriyle (mahkeme celbi verildiğinde) birlikte çalıştığını ve ayrıca Find My uygulamasını yeni kurulum diliyle güncelleyeceğini belirtiyor. Bir AirTag, bir Apple cihazıyla eşleştirilirse, kullanıcı, bireyleri bilgisi dışında izlemenin suç olduğuna dair bir uyarı görecek.
Tüm bunlara rağmen AirTag'lerin altında yatan büyük problem hala çözülebilmiş değil. Anahtarları izleyecek kadar küçük bir cihaz pekala insanları da fark ettirmeden izlemek için kullanılabilir. Bu açıdan Apple ve diğer üreticilerin ne tür önlemler alacağı merakla bekleniyor.
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