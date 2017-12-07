Apple, App Store'dan Köşeyi Dönecek
Apple'ın uygulama mağazası App Store için yapılan son tahminler, dev şirketin köşeyi "biraz daha fazla" döneceğini gösteriyor!
Apple App Store, son birkaç yıldır benzeri görüşmemiş bir başarıya imza attı belki ancak yeni gelen rapora göre, bundan çok daha iyisini yapacak. Beklentiler, 2018 yılında App Store'un 110 milyar Dolar'lık satış yapacağı yönünde.
Çarpıcı raporun detaylarında, App Store'a tam 50 bin yeni uygulamanın yüklendiği bilgisi yer alıyor. Ekim 2017 sonunda bu rakam 2 milyondan fazla olarak görünüyordu. Şimdi buna yeni eklenenlerle beraber Apple'ın 2018 yılında satışlarından tam 110 milyar Dolar toplayacağı düşünülüyor.
Apple'ın, ayrıca App Store'a yüklenen yeni Arttırılmış Gerçeklik uygulamalarıyla da önümüzdeki yıl büyük başarı elde edeceği düşünüyor. Bu kategorisini genişleten Apple, iPhone 8'ler ve iPhone X ile beraber, AR içerikleri kullanmaya başladı. Önümüzdeki dönemde daha fazla rağbet görmesi beklenen AR içeriklerin de satışa büyük katkısı olacak.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın