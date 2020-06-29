Apple AR Glasses, Modüler Tasarımla mı Gelecek? İlginç Patent Ortaya Çıktı

Apple'ın sır gibi sakladığı arttırılmış gerçeklik gözlüğü Apple AR Glasses hakkında ortaya yeni bir patent daha çıktı! Bu patente göre Apple'ın gözlüğü modüler tasarımla gelecek.