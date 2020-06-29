Apple AR Glasses, Modüler Tasarımla mı Gelecek? İlginç Patent Ortaya Çıktı

Apple'ın arttırılmış gerçeklik gözlüğü uzunca bir süredir çeşitli sızıntılarla gündeme geliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre Apple, AR gözlüğü için düğmeye basmış, tanıtmak için tarih düşünmeye başlamıştı. Gelen bilgilere göre Apple'ın 2022 yılında AR gözlüğünü tanıtması bekleniyor. Ancak nasıl bir gözlükle karşılaşacağımız hala netlik kazanmış değil. Yeni yayınlanan raporlara göre, Apple gözlüğünde modüler tasarımı benimseyecek.
Patently Apple'ın bildirdiği rapora göre Apple, modüler tasarımlı bir gözlük üretecek. Patent örneğine göre gözlüğün her 2 yanındaki kollar takılıp çıkartılabilecek, gözlüğün lensleri reçeteli lenslerle değiştirilebilecek.
Ayrıca diğer bilgilere göre Apple AR Glasses'ta yüksek çözünürlüklü bir ekran yer alacak ve gözlük uzun pil ömrüne sahip olacak. Gözlüğün ekranının çözünürlüğünü optimize edebilecek ve böylece pil performansı kullanıma göre şekillendirilebilecek.
Elbette her zaman olduğu gibi bu patent örneği de ürünün final sürümüne işaret etmiyor. Apple'ın bu patenti almasıyla bu yönde bir gelişim sağlayabileceği belirtilirken, Apple AR Glasses çıkmadan net bir şey söylemek oldukça zor.
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