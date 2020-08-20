Apple, Bu Büyük Başarıya Ulaşan İlk Amerikan Firması Olarak Tarihe Geçti

Apple, Koronavirüs salgını ve antitröst iddialarına rağmen büyümesini sürdürdü ve 2 trilyon dolar değere ulaşan ilk Amerikan firması olmayı başardı.

Apple, 2 trilyon değere ulaştı

Dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketi olma unvanını iki sene önce elde eden Apple, şimdi de 2 trilyon dolar değere ulaşan ilk ABD firması oldu.

Wall Street Journal'a göre firmanın hisse değerinin 467,55 dolara ulaşmasıyla bu kilometre taşına ulaşıldı. Böylece Apple, dünya üzerinde 2 trilyon değere ulaşan ikinci şirket oldu. Birinci sırada ise Suudi Arabistan'ın devlete ait çokuluslu, dünyanın petrol ve doğalgaz arzını sağlayan şirketi Saudi Aramco bulunuyor.

Apple birçok fiziksel ürününü Çin'de üretiyor, ancak korona virüsü salgınıyla ilgili endişeler şimdiye kadar gerçeğe dönüşmedi. Bununla birlikte Apple'ın uygulama mağazası App Store, ABD ve Avrupa'da kanun yapıcıların tekelcilik endişeleri nedeniyle sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor.

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