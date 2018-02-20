Apple Çalışanları Kafalarını Cam Duvara Çarpıyor!

Apple çalışanları kafalarını yanlışlıkla Apple'ın cam duvarlarına çarpmaya devam ediyor...

  • Ercan Uğurlu
Apple Çalışanları Kafalarını Cam Duvara Çarpıyor!

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