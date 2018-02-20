Apple Çalışanları Kafalarını Cam Duvara Çarpıyor!
Apple çalışanları kafalarını yanlışlıkla Apple'ın cam duvarlarına çarpmaya devam ediyor...
- Ercan Uğurlu
Apple, geçtiğimiz sene yeni kampüsü Apple Park'ı açtı ve yeni akıllı telefonlarının tanıtımlarını da burada yaptı. Oldukça sofistike bir tasarıma sahip olan Apple Park, duvarların tamamen camdan olması sebebiyle güzel görünüyor görünmesine ancak bu gidişle çalışanlarına kafa travması yaşatacak gibi. Zira Apple çalışanları, kafalarını cam duvarlara vurmaya, adeta cam duvarların içinden geçmeye devam ediyor.
Bloomberg'in haberine göre, bazı çalışanlar cam bölmelere bir uyarı mayetinde dikkat çekmek için postit ve çeşitli posterler yapıştırıyor, fakat nafile. Çoğu kişi bu uyarıları görmüyor ve kendilerini cam yüzeye yapışmış buluyorlar.
Apple bunun önüne nasıl geçecek bilmiyoruz, ancak son yıllarda Apple'ın tasarım tercihleri oldukça eleştirilmeye başlandı. iPhone X'deki çentik alay konusu olurken, MacBook'un da bağlantı eksikliği kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıştı.
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