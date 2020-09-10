Apple çalışanlarına özel koronavirüs maskesi geliştirdi!

Koronavirüsün hayatımıza girmesi ile maske de çok fazla önem kazandı. Apple, ofis çalışanlarının koronavirüse karşı korunabilmesi adına Apple Face Mask ve Apple ClearMask isimli iki ürün geliştirerek bunları çalışanlarına dağıttı...

Apple çalışanlarına özel koronavirüs maskesi geliştirdi

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından korunmak adına maske önem taşıyor. Çeşitli firmalar da maske adına bazı çalışmalar yapıyor. Apple'ın tasarım ekiplerinin şu anda perakende ve kurumsal çalışanlara dağıtılan iki tür koruyucu maske tasarladığı öğrenildi. Maskelere; Apple Yüz Maskesi ve Apple ClearMask adı verildi.

Maskeler, Mühendislik ve Endüstriyel Tasarım ekipleri tarafından şirket merkezinde geliştirildi ve şimdiye kadar temin edilen bez maskelerin yerini alacak.

SAĞLIK PERSONELLERİNDEN İLHAM ALINDI

Apple sağlık personellerinin koruyucu ekipmanlarını araştırarak benzer materyallerden yararlanacak bu maskeleri üretti. Yayınlanan rapora göre Apple Face Mask isimli ürün 5 kere yıkanarak tekrar kullanılabiliyor.

Diğer yandan Apple ClearMask isimli ürün ise tamamen transparan bir cerrahi maske şeklinde. Amerikan İlaç ve Gıda Başkanlığı tarafından onaylanan ilk transparan maske olmuş. Transparan tasarımı sayesinde maskeyi takan kişinin ağız hareketleri görülebiliyor.

Apple'ın bu yeni maskeleri önümüzdeki haftalarda çalışanlarına dağıtacağı belirtildi. Ancak transparan modelin ne zaman sunulacağı henüz belli değil.

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