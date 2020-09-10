Apple çalışanlarına özel koronavirüs maskesi geliştirdi!

Koronavirüsün hayatımıza girmesi ile maske de çok fazla önem kazandı. Apple, ofis çalışanlarının koronavirüse karşı korunabilmesi adına Apple Face Mask ve Apple ClearMask isimli iki ürün geliştirerek bunları çalışanlarına dağıttı...