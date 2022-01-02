Apple, Çalışanlarını Meta'ya Kaptırmamak İçin İlk Hamlesini Yaptı!

Facebook'un ana firması Meta'nın, Metaverse vizyonunu inşa etmek için başarılı ve bu konuda uzaman olan kişileri firmaya transfer etmeye çalıştığı açık. Ancak büyük rakipleri, yetenekli çalışanlarından "savaşmadan" vazgeçmek niyetinde değil.
Bloomberg'in söylediğine göre Apple, Noel'den önceki hafta, en iyi performans gösteren mühendislerinden bazılarına 50.000 ila 180.000 dolar arasında değişen sürpriz ikramiyeler alacaklarını söyledi. Şirket tarafından yılın bu zamanında verilmesi tipik olmayan bu ikramiyelerin, yüksek performans gösterenleri Meta'ya geçmemesi için ikna etmek için verildiği söyleniyor.
Silikon Vadisi'nin devlerinin birbirlerine karşı dikkatli olmak için iyi nedenleri var. Son zamanlarda, teknoloji şirketlerinin en iyi yetenekler için kıyasıya rekabet ettiğini ve rakiplerinin en parlak beyinlerini teşviklerle kazanabileceklerinden endişe duyduğunu gördük. Bloomberg'in söylediğine göre Meta, son birkaç ayda Apple'dan yaklaşık 100 mühendisi bünyesine katarken, bir dizi üst düzey Meta çalışanı da Apple'a geçti.
Meta kısa süre önce, insanların diğer kullanıcılarla etkileşime girebileceği bir sanal gerçeklik ortamı olan Metaverse'i oluşturmaya yönelik ana planını duyurdu. Şu anda proje, VR başlıklarıyla yapılan bir Zoom toplantısından çok az daha gelişmiş bir hizmet gibi görünüyor, ancak önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde sürükleyici bir şekilde Ready Player One benzeri bir platform oluşturmak için büyük bir vizyona sahip. Şirket, bunu başarmak için önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa Birliği (AB) içinde 10.000 yüksek vasıflı mühendisi işe alacağını söyledi. Ayrıca Metaverse'in "sorumlu bir şekilde geliştirilmesini" sağlamak için 50 milyon dolarlık finansman sağladığını duyurdu.
Yine de herkes bu iddialı istek konusunda iyimser değil. Önde gelen bazı uzmanlar, Metaverse'in siber güvenlik sorunlarından gücün kötüye kullanılmasına kadar bir dizi endişeyi gündeme getiriyor. Elon Musk ise fikrin abartılı olduğunu ve "açıkçası biraz sıkıcı" olduğunu düşünüyor.
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