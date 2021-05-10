Volkswagen, Otonom Sürüş İçin "Abonelik Sistemi" Başlatmak İstiyor

Volkswagen, otomobillerinde bazı teknolojileri abonelik yöntemiyle kullanıcılara ulaştıracağı, parasını ödediğiniz kadar kullanmanızı sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Volkswagen yeni bir şeyler deniyor

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