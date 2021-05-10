Volkswagen, Otonom Sürüş İçin "Abonelik Sistemi" Başlatmak İstiyor

Günlük yaşamımızda zaten birçok abonelik hizmeti kullanıyoruz, ancak daha önce hiç otomobillerle ilgili bir abonelik sistemi duymuş muydunuz? Volkswagen gelecekteki otonom sürüş teknolojileri için abonelik sisteminin akıllı bir strateji olabileceğini düşünüyor.
Top Gear'da yayınlanan bir röportajda konuşan Volkswagen'in pazarlama ve satış müdürü Klaus Zellmer, sürücülerin teknoloji için peşin ödeme yapmadıkları bir sistem geliştirmeyi düşündüklerini söyledi. Burada amaç, araçların satış fiyatının ilk başta yüksek algılanmamasını sağlamak. Zira günümüzde otonom sürüş teknolojileri olan araçlar, bu nedenle oldukça pahalı geliyor. Zellmer, Volkswagen'in hedefinin bu maliyeti yeni araba alıcılarına aksettirmek yerine, sürücüye istediği zaman bir ödeme yaparak işlevin kilidini açma imkanı vermeyi hedeflediklerini söyledi.
Diyelim ki uzun bir yolculuğa hazırlanıyorsunuz. Bu yolculuk için Volkswagen servisine bağlanıyor ve sadece ilgili rota ile ilgili otonom sürüş desteği için bir ödeme yapıyorsunuz. Yolculuk sonunda teknoloji tekrar kapanıyor. Zellmer, kaba bir hesapla böyle bir servisin maliyetinin saatte 7 Euro seviyesinde olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Bu sistem hem otomobil üreticisinin kar elde etmesini sağlıyor hem de sürücülerin teknolojiyi deneyimlemesine imkan veriyor. Kullanıcıların zaten parasını ödedikleri bir aracın belli özelliklerini kullanmak için ekstra para ödemeye gönüllü olup olmayacağı ise, henüz bir soru işareti...
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