WhatsApp Koyu Mod Nasıl Açılır; Nasıl Kullanılır?

WhatsApp'ın uzun süredir beklenen koyu modu nihayet tüm kullanıcılar için sunuldu. İster Android kullanıcısı olun, ister iOS kullanıcısı olun, artık WhatsApp'ı koyu modda kullanma şansına sahipsiniz. Peki ama WhatsApp koyu mod nasıl açılır? WhatsApp koyu mod kullanmak için neler gerekli?
Öncelikli olarak yapmanız gereken, WhatsApp'ın son sürümünü kullandığınızdan emin olmak. Bunun için Google Play Store ya da Apple App Store'dan WhatsApp için bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmeniz ve güncelleme uyarısı alıyorsanız, WhatsApp'ı güncellemeniz yeterli.
WhatsApp Koyu Mod Nasıl Açılır?
Bundan sonrası ise, aslında ikiye ayrılıyor. Android 10 veya iOS 13'e güncellenmiş bir cihazınız varsa ve bu cihazınızı zaten işletim sisteminin sunduğu koyu modda kullanıyorsanız, bir şey yapmanız gerekmiyor. Zira WhatsApp, otomatik olarak zaten koyu moda geçiş yapacaktır.
Eğer işletim sisteminiz Android 10 veya iOS 13'ten daha eskiyse, WhatsApp'ı açın ve Ayarlar seçeneğine girin. Buradan da Sohbetler bölümüne giriş yaptığınızda, yeni gelen bir "Tema" bölümü göreceksiniz. Tema'ya dokunduğunuzda açılan yeni menüden "Koyu" seçeneğini işaretleyerek koyu moda geçiş yapabilirsiniz.
Eğer koyu modu artık kullanmak istemezseniz, yine aynı yolu takip ederek "Açık" seçeneğini işaretlemeniz gerekecek. Bu şekilde, WhatsApp'ı tekrar açık modda kullanabilirsiniz.
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