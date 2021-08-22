Apple'a Yapılan ve CSAM Tespit Sistemini Hedef Alan Baskılar Artıyor!

Apple'ın kullanıcıların verilerini otomatik olarak tarama ve çocuk istismarı ile ilgili içeriklerin çocuklar tarafından görülmesini engelleme girişimi olan CSAM tespit sistemi, gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle Dünya çapında eleştirilmeye devam ediliyor. Karşı çıkanlar, Apple her ne kadar bu girişimi iyi niyetle yapmış olsa da, verileri izlemek için kullanılacak olan teknolojinin uçtan uca şifrelemenin prensiplerini bozmakta olduğunu söylüyor.
Aslında endişeler, böyle bir teknoloji var olduğunda hükümetlerin Apple'a baskı yapıp bu teknolojiyi başka amaçlar için kullanma imkanının bulunması tarafında yoğunlaşıyor. Her ne kadar amaç çocuk istismarını önlemek olsa da, aynı teknoloji ve kurulu sistem sansür ve güvenlik tehdidi olarak da kullanılabilir deniyor. Zira bu teknoloji devreye alındığında uçtan uca şifrelemeli mesaj sistemi sadece gönderici ve aracı arasında doğrudan güvenli ve gizli bir iletişim sunmayacak, dinlenebilir olacak.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan itiraz grupları, yayınladıkları yeni bir açık mektupta, "Müstehcen içeriği tespit etmek için tasarlanmış algoritmalar herkesin bildiği gibi güvenilmezdir. Yanlışlıkla sanatı, sağlık bilgilerini, eğitim kaynaklarını, savunuculuk mesajlarını ve diğer görüntüleri de aykırı olarak işaretlemeye eğilimlidirler. Uyarı gönderilecek hesabın sahibi zorbalığı yapan kişi olabilir ve bu işlem, çocuğun güvenliğini ve refahını tehdit edebilir" diyor.
Apple, duyurusundan bu yana dile getirilen endişelere yanıt olarak, kötüye kullanımı önlemek için uygulamaya koymayı planladığı çeşitli politikaları özetleyen bir belge yayınladı ve belirtilen kullanım durumunun ötesinde materyale erişim için bir hükümetin herhangi bir talebini kabul etmeyeceğini söyledi.
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