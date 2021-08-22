Apple'a Yapılan ve CSAM Tespit Sistemini Hedef Alan Baskılar Artıyor!

Apple'ın çocukları korumak için geliştirdiği CSAM tespit sisteminden vaz geçmesi isteyenlerin baskıları artıyor!

Apple'a Yapılan Baskılar Artıyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

POCO F3 ve POCO X3 PRO karşı karşıya

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!
A101 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler dikkat çekici
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!
Milli Okçu Mete Gazoz, Olimpiyat Şampiyonu! Gazoz kimdir, kaç yaşında? Yakından bakalım...

Günün En çok Okunanları
"Beyin Yiyen Bakteri" İki Çocuğun Ölümüne Neden Oldu
Tarihin En Büyük İndirimleri Monster Notebook'ta Başladı
OPPO Akıllı Telefonların Geleceğine Yön Verecek Teknolojilerini Tanıttı
Bezos'un Uzay Şirketi Blue Origin NASA'ya "SpaceX Davası" Açtı!
Casper Excalibur'un İlk Deneyim Mağazası İstanbul'da Açıldı

 

 