Apple, Coronavirüs Nedeniyle Çin'de Kapattığı Mağazalarını Açıyor

Bloomberg'in haberine göre Apple, Çin'de, Coronavirüs salgını ardından uygulanan kapama kararı sonrasında, Nisan ayının ilk yarısında perakende mağazalarını açmaya hazırlanıyor. Ama Çin dışında işler yine pek iyi görünmüyor. Apple'ın perakende kıdemli yardımcı başkanı Deirdre O'Brien'dan gönderilen bir firma içi bilgilendirme notundan alıntı yapan habere göre iPhone üreticisi, tüm dünyadaki çalışanlarının en azından 5 Nisana kadar uzaktan çalışmalarına izin verecek.
Bloomberg'in 23 Mart tarihli olduğunu söylediği bilgilendirme notunda O'Brien, Çin dışındaki ofislerin tamamında - görevleri nedeniyle alanda olmaları gereken çalışanlar haricinde - tüm ekip üyeleri için esnek çalışma şartlarının en azından 5 Nisana kadar uzatıldığı ve sonrasının ilerleyen zamanda tekrar değerlendirileceğini söylüyor.
Apple, Çin dışındaki mağazalarını bu ayın başlarında kapatmaya başlamıştı ve aynı sırada da hem Apple hem de diğer teknoloji firmaları, çalışanlarına evden çalışmalarını söylemeye başladılar.
Apple, Şubat ayında yaptığı duyuru ile de yatırımcılarını, çeyrek hedeflerine ulaşamayacaklarını söylemiş ve iPhone gibi cihazların tedarikinde sorun yaşanabileceğini söyleyerek uyarmıştı.
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