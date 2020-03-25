Apple, Coronavirüs Nedeniyle Çin'de Kapattığı Mağazalarını Açıyor

Apple, Coronavirüs nedeniyle kapattığı mağazalarını, sadece Çin'de de olsa, açmaya hazırlanıyor.

  • Levent Öztürk
Apple mağazalarını tekrar açmayı bekliyor

Bloomberg'in haberine göre Apple, Çin'de, Coronavirüs salgını ardından uygulanan kapama kararı sonrasında, Nisan ayının ilk yarısında perakende mağazalarını açmaya hazırlanıyor. Ama Çin dışında işler yine pek iyi görünmüyor. Apple'ın perakende kıdemli yardımcı başkanı Deirdre O'Brien'dan gönderilen bir firma içi bilgilendirme notundan alıntı yapan habere göre iPhone üreticisi, tüm dünyadaki çalışanlarının en azından 5 Nisana kadar uzaktan çalışmalarına izin verecek.

Bloomberg'in 23 Mart tarihli olduğunu söylediği bilgilendirme notunda O'Brien, Çin dışındaki ofislerin tamamında - görevleri nedeniyle alanda olmaları gereken çalışanlar haricinde - tüm ekip üyeleri için esnek çalışma şartlarının en azından 5 Nisana kadar uzatıldığı ve sonrasının ilerleyen zamanda tekrar değerlendirileceğini söylüyor.

Apple, Çin dışındaki mağazalarını bu ayın başlarında kapatmaya başlamıştı ve aynı sırada da hem Apple hem de diğer teknoloji firmaları, çalışanlarına evden çalışmalarını söylemeye başladılar.

Apple, Şubat ayında yaptığı duyuru ile de yatırımcılarını, çeyrek hedeflerine ulaşamayacaklarını söylemiş ve iPhone gibi cihazların tedarikinde sorun yaşanabileceğini söyleyerek uyarmıştı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 27 Mart 2020 aktüel kataloğunda Meizu M6T cep telefonu sürprizi
Instagram, Corona Virüs konusunda bilgi kirliliğini önlüyor
2020 Global Mobil Oyun Yayıncı listesi yayınlandı! İşte o liste
Hantavirüs nedir? Çin'deki Hantavirüs vakası sosyal medyanın gündeminde
Günün En çok Okunanları
Kimse Fark Etmedi Ama, Dünya'nın "Dibinden" Asteroid Geçti
Prens Charles Corona Virüs'e yakalandı!
Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20 ile Aynı Güce mi Sahip Olacak?
Evden çalışırken yardımcı olabilecek 8 uygulama
Corona Virüs'te Şaşırtan Rakamlar: Dünyada Hızla Yayılıyor

 

 