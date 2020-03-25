Corona Virüs laboratuvarda üretilmiş olabilir mi?

Corona Virüsle ilgili komplo teorisine yanıt var. Corona Virüs laboratuvar ortamında üretilmiş olabilir mi? Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Corona Virüs'le ilgili merak edilenleri anlattı...