Apple, Google ve LG, 6G Üzerinde Çalışan Endüstri Grubuna Katıldı

5G henüz ilk günlerinde, hatta bu yeni nesil mobil iletişim teknolojisinin hala emekleme aşamasında olduğunu söylemek mümkün. Global çapta henüz aktif olarak kullanılmaya başlanmayan, şu an kullanımı bazı ülkelerle sınırlı olan 5G teknolojisine karşın, şimdiden 6G üzerinde çalışmalar başlamış. Ve yeni gelen bilgilere göre, Apple, Google ve LG de çalışanlar arasında.
Mobile World Live tarafından aktarılan haber göre Apple, Google ve LG, 6G üzerinde çalışan Next G Alliance adındaki endüstri grubundaki yerini almış. Bu 3 şirket tüm bu süreçte çalışmaların içinde olacakken, böylelikle 6G'ye geçildiğinde de bu teknolojiden yararlanan ilk şirketler arasında yerlerini alacak.
Next G Alliance Nedir?
Next G Alliance, gelecek nesil mobil iletişim teknolojisi üzerinde çalışan oldukça nüfuzlu bir kuruluş. Aralarında AT&T, Verizon, US Cellular, T-Mobile'ın yanı sıra Charter Communications ve Kanadalı Bell ile Telus telekominikasyon şirketleri yer alıyor. Öte yandan Microsoft, Samsung, Facebook, Cisco, Ericsson, Intel, Nokia ve Qualcomm da kurucu üyeler arasında yer alıyor.
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