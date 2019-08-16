Apple İçin İnceleme Başlattılar!
Apple, App Store'dan kaldırdığı bu uygulama nedeniyle bir kez daha inceleme altında...
- Levent Öztürk
Apple'ın bir ebeveyn kontrol uygulamasını App Store'dan kaldırması, Rusya'da bir anti-tekel sorgusunun hedefi olmasına sebep oldu. Reuters'ın bildirdiğine göre, ülkenin Federal Anti-Tekel Hizmeti, Kaspersky Lab'ın yaptığı bir başvuru sonrasında Safe Kids uygulamasının App Store'dan reddedilmesini araştırdığını açıkladı. Teknoloji devi, Safe Kids uygulamasının "kullanıcı güvenliğini ve mahremiyetini riske attığını" düşünüyor ve bu da mağazasından bu yılın daha erken dönemlerinde "kovulan" diğer ebeveyn kontrol uygulamaları ile aynı kategoride yer almasına sebep oluyor.
Firma, ebeveynlerin çocuklarının ekran süresini kısıtlayan uygulamalar üzerinde kurduğu sıkı kontrol yüzünden ABD ve AB düzenleyicilerinden de tepki görmüştü. Apple, bu yaz bu tür ebeveyn kontrol uygulamaları için yayımladığı yeni bir sözleşme ile VPN veya MDM (mobil Cihaz Yönetimi) kullanan uygulamalara izin verdi. Güncellenen rehbere göre geliştiriciler, çocukların verilerini üçüncü partilere satmadıklarından emin oldukları sürece bu teknolojileri kullanabiliyorlar.
Reuters'ın söylediğine göre Kaspersky Lab'ın Safe Kids uygulaması da MDM kullanıyor. Uygulama geliştiricisi, Apple'ın yeni kurallarının bu teknolojinin sınırlı bir kullanımına izin verdiğini ancak Apple'dan bu iznin nasıl alınacağının belirsiz olduğunu söylüyor. Apple'ın güncellenmiş sözleşmesi, MDM uygulamalarının kullanıcılardan mobil cihazlarını yönetmek için izin almaları gerektiğini ve gizlilik sözleşmelerinde açık bir şekilde verileri üçüncü partilere satmayacağını bildirmesi gerektiğini içeriyor.
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