Apple İlk Trilyonluk Şirket Olmaya Çok Yakın!
Apple'ın üçüncü çeyrek raporları, teknoloji devinin tarih yazmak üzere olduğunu gösteriyor!
Apple, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı, beklenen tablo gözler önüne serildi: Dünyanın en değerlisi unvanına sahip teknoloji devinin yükselişi tüm hızıyla devam ediyor. Bu yükseliş bu şekilde devam ederse, Cupertinolu dev çok yakında 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk Amerikalı şirket unvanına sahip olacak.
Apple'ın raporuna göre, iPhone ve Apple servisleri şirketin gelirlerinde en büyük pay sahibi. Şirket bugün 935.3 milyar dolarlık bir değere sahip ve hisselerin sadece %7 yükselmesi, şirketin değerini dolar bazında 13 basamaklı bir sayıyla ifade etmemiz anlamına geliyor.
Apple'ın bu sene üç farklı iPhone modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu modellerden birinin ise diğer iki modele göre daha uygun 550 dolarlık fiyat etiketine sahip bir iPhone olacağı yönünde iddialar var. Eğer söylentiler doğruysa Apple'ın üç farklı kategoriye hitap edecek olan 2018 serisine gösterilecek talep, şirketi rahatlıkla 1 trilyon dolar seviyesine taşıyabilir.
Cupertinolu devi bu noktaya getiren en önemli faktörlerden birinin bugün akıllı telefon piyasasında büyük etki sahibi olan iPhone X olduğu söylenebilir. Yaklaşık 1000 dolarlık fiyatıyla dudak uçuklatan iPhone X, buna rağmen en çok satan telefonlar listesinin zirvesindeydi. Bu ise şirketin gelirlerinde iPhone'ların aslan payına sahip olması sonucunu beraberinde getirdi.
Apple için güzel haberler burada bitmiyor. Chromebook'lara karşı rekabetçi fiyatıyla piyasaya sürülen 329 dolarlık iPad, firmanın tablet satışlarından kazandığı gelirin de artmasını sağladı. Bununla birlikte firmanın dünya çapındaki ikinciliğini Huawei'ye teslim ettiğini bugün öğrenmiştik.
Doğan Kürşat Aktaş
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