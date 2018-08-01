Huawei, İkinciliği Apple'ın Elinden Aldı!
Yeni paylaşılan veriler, Çinli parlak telefon devi Huawei'nin Apple'ı ikinci sıradan ettiğini ortaya çıkardı!
Huawei, IDC verilerine göre ilk defa Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon satıcısı konumuna yükseldi.
IDC'nin Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker verilerine göre Çinli üretici Huawei, 2018'in ikinci çeyreğinde 54,2 milyon cihaz sevk etti. Çin'deki liderliğini ülkedeki yüzde 27'lik pazar payıyla sürdüren Huawei, bu başarısını büyük oranda yeni P20 serisine borçlu. Huawei'nin başarısında, sahibi olduğu Honor'un logosunu taşıyan orta seviye cihazların da katkısı olduğunu belirtmemiz gerekiyor.
Huawei'nin başarısı karşısında Apple, 2010'un ikinci çeyreğinden bu yana, bir başka deyişle son sekiz yıl içinde ilk defa ikinci sıradan geriye düşmüş oldu. İlk sırada ise her zamanki gibi Samsung yer aldı. Güney Koreli dev, global pazarda yüzde 20,9 paya sahip ve en son çeyrekte 71,5 milyon telefon sevk etti. Samsung'un sevkiyatının geçen seneye göre yüzde 10,4 gerilediğini belirtmekte de fayda var. Bunların yanında Galaxy S9 ev S9+'ın satışlarının beklenen düzeyde olmadığı ve firmanın ümidini Galaxy Note 9'a bağladığını biliyoruz.
Üçüncülüğe gerileyen Apple'ın performansı da kötü değildi. Yüzde 1'den daha az büyüyen firma, ikinci çeyrekte önemli bir kısmı iPhone X olmak üzere 41 milyon cihaz sevk etti. Yılın geri kalanında yaşanacakların Apple'ı nasıl etkileyeceği merak konusu.
Zeynel A. Öztürk
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