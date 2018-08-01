Huawei, İkinciliği Apple'ın Elinden Aldı!

Yeni paylaşılan veriler, Çinli parlak telefon devi Huawei'nin Apple'ı ikinci sıradan ettiğini ortaya çıkardı!

Huawei, Dünyanın İkinci Cep Üreticisi Oldu!

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