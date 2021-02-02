Apple, iOS 14'ü "Tam Kapasiteye" Ulaştırmak İçin Kolları Sıvadı

iOS 14 hala en heyecan verici özelliklerini kullanıcılara sunmadı ve Apple da bunun farkında. Yakında yeni iOS 14 sürprizleri gelebilir!

  • Ercan Uğurlu
Apple, iOS 14'ü "Geliştirme" Çağrısında Bulundu

Apple'ın son işletim sistemi iOS 14, bundan yaklaşık 4 ay kadar önce, geçtiğimiz yıl eylül ayında yayınlandı ve yenilikleri duyuruldu. Ancak aradan 4 ay kadar geçmesine rağmen bu yeniliklerin henüz hepsi yayınlanmış ve kullanıcılara ulaşmış durumda değil. Apple da bunun farkında elbette ve bu konuda çalışmaya devam ediyor. En azından öyle görünüyor.

Apple, belli aralıklarla geliştiriciler ile sohbetler düzenliyor ve onlara işletim sisteminin yeni özelliklerini nasıl kullanabileceklerini anlatıyor. Simon B. Stovring de bu geliştiricilerden biri ve geçtiğimiz günlerde Apple'dan yeni bir mektup almış.

Mektuba göre Apple'ın geliştiricileri davet ettiği işletim sistemi konusu Widget'lar. Apple'ın bu konuda bir davette bulunmasının sebebi ise kuşkusuz geliştiricilerin Widget konusuna ilgisi olması veya Apple'ın bu konuda beklediği ilgiyi görememesi.

Android işletim sisteminde yıllardır kullanılan Widget desteğinin Apple tarafına gelmiş olması Apple fanları tarafından oldukça sevindirici bir havadis olsa da hava durumu haberler, harita ve takvim gibi birçok Widget seçeneğinin ekrana konumlandırılma fikrine geliştiriciler tarafından pek heyecan duyulmamış gibi görünüyor. Widget konusunda üçüncü parti yazılım geliştirilenler pek harekette bulunmadı. Belki bu davetten sonra daha fazlası görülebilir.

Öte yandan bu davet ile beraber iOS 14'ün bir diğer yeni özelliği olan App Clip konusunda da bilgi verilecek.

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