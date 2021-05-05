Apple, iPad Mini 6'yı Ne Zaman Tanıtacak? Yeni İddialar Heyecan Yarattı!

iPad Mini 6'nın geçtiğimiz ay yeni iPad Pro 2021 ile beraber duyurulabileceğini düşünmüştük, ancak olmadı. Şimdi ise yeni tahminler, Apple'ın iPad Mini 6'yı bu yılın 2'inci yarısında ortaya çıkartabileceği yönünde kuvvetlenmiş durumda.
Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan yeni rapor daha çok Apple'ın 2023 yılında çıkartacağı ilk katlanabilir iPhone'a odaklanıyor olsa da raporun devamında 2021'in 2'inci yarısında iPad Mini 6'nın duyurulacağından da söz ediliyor.
Tanıtım muhtemelen sonbahar aylarında olacak ve kuvvetle muhtemel eylül ayında yapılacak. Apple'ın aynı tarihlerde iPhone 13 lansmanına hazırlandığı da biliniyor. Şirketin aynı etkinlikte iPhone 13 serisinin peşi sıra iPad Mini 6'yı da tanıtması pek şaşırtıcı olmayacaktır.
Şu an iPad Mini 6 hakkında çok fazla bilgi yok. Cihazın neye benzeyeceği veya özelliklerinin neler olacağı şimdilik bilinmiyor.
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