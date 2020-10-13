Apple iPhone 12 Pro Tanıtıldı: İşte iPhone 12 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Apple'ın yeni amiral gemisi modellerinden iPhone 12 Pro, yenilenen tasarımıyla ve 5G desteğiyle tanıtıldı! İşte iPhone 12 Pro'nun dikkat çeken yenilikleri, özellikleri ve satış fiyatı:

iPhone 12 Pro tanıtıldı!

Apple'ın 2020 amiral gemilerinden iPhone 12 Pro tanıtıldı. Peki, İphone 12 Pro'nun özellikleri neler, satış fiyatı ne kadar? İşte İphone 12 Pro ile ilgili merak edilen soruların yanıtları: Görünümü iPhone 4'ü andıran yeni telefonlar, 2017'deki iPhone X'ten bu yana ilk büyük tasarım değişikliğine imza atıyor.

6,1 inç ekrana sahip iPhone 12 Pro, geçen senenin 5,8 inç ekran boyutuyla gelen iPhone 11 Pro'sundan daha büyük. iPhone 12 Pro, alüminyum iPhone 12'nin aksine paslanmaz çelik gövdeyle ve dört renk seçeneğiyle geliyor: Gri, paslanmaz çelik, altın ve yeni mavi seçeneği. Apple'ın yeni 5nm teknolojisiyle üretilen A14 Bionic yonga setini kullanan cihaz, firmaya göre "Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü yongasını kullanıyor". Apple'a göre yongayı oluşturan 6 çekirdekli işlemci ve 4 çekirdekli GPU, firmanın şimdiye kadarki en hızlı işlemcileri. Bu hız, önceki modele göre yüzde 50 daha yüksek performans anlamına geliyor.

Telefonun en öne çıkan özelliği ise 5G desteğiyle gelmesi. Apple 5G alanına biraz geç adım atsa da istatistikler, piyasadaki telefonların sadece yüzde 13'ünün 5G destekli olduğunu söylüyor. Yani Apple'ın teknolojiyi yaygınlaştırmak için yeterince fırsatı olacak. iPhone 12 Pro, sub-6GHz ve mmWave 5G'yi destekliyor ve firmaya göre "herhangi bir telefondaki en çok 5G bandını" sunuyor. Bu, telefonun dünya çapında birçok yerde destekleneceği anlamına geliyor.

Gorilla Glass'ın üreticisi Corning'in yardımını alan Apple, iPhone 12'de Ceramic Shield adlı yeni bir koruyucu cam kullanıyor. Apple, bu yeni ekran korumasının önceki nesle göre "dört kata kadar" daha yüksek düşürme koruması sunduğunu söylüyor.

iPhone 12 Pro, geçen senenin iPhone 11 Pro modelinde olduğu gibi üçlü bir arka kamera sistemiyle geliyor. Bu kamera sistemi, 12MP geniş, telefoto ve ultra geniş kamera lenslerinden oluşuyor. iPhone 12 Pro, ilk kez olmak üzere HDR video kaydı yapabiliyor ve doğrudan Dolby Vision HDR kaydedebiliyor. Bu sene iPhone 12 Pro ve Pro Max'a gelecek Apple ProRAW işlevi ise Deep Fusion ve Smart HDR gibi mevcut fotoğrafçılık yeteneklerini RAW fotoğraflarının esnekliğiyle buluşturacak.

Pro ve Pro Max modellerine has olan Lidar sensörü, artırılmış gerçeklik efektleri oluşturmak için kullanılıyor. Apple, LIDAR tarayıcısının düşük ışıkta odaklanmayı kolaylaştıracağını, böylelikle düşük ışık fotoğrafçılığını altı kat hızlandıracağını söylüyor. Teknoloji aynı zamanda portre fotoğraflarında Gece Modu'nu mümkün kılıyor.

iPhone 12 Pro Satış Fiyatı

iPhone 12 Pro'nun fiyatı, 128GB'lık başlangıç modeli için 999 dolar olacak. Cihazın 256GB'lık modeli 1.099 dolara satılacakken, 512GB'lık model 1.299 dolara alıcı bulacak.

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