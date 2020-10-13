iPhone 12 Resmi Olarak Tanıtıldı. İşte Yeni iPhone 12 Özellikleri ve Fiyatı

Apple, bugünkü tanıtımında ortaya çıkması beklenen iPhone 12'yi resmi olarak tanıttı! Peki iPhone 12'nin özellikleri neler, satış fiyatı ne kadar olacak? İşte yenilenen tasarımı, 5G desteği ve yenilikleriyle 2020'nin yeni iPhone'u, yani iPhone 12...