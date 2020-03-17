HUAWEI MateBook D 15 Satışa Çıkıyor! İşte Fiyatı ve Özellikleri

HUAWEI MateBook D Serisi'nin ilk üyesi MateBook D 15 Türkiye'de satışa çıkıyor.

HUAWEI MateBook D 15 Satışa Çıkıyor

HUAWEI, yenilenen Matebook D 15 ile kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook D 15, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcıları ile buluşacak. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D 15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılıyor.

Daha kolay ve akıllı bağlantı

HUAWEI MateBook D 15, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

HUAWEI FullView ile gerçekçi ekran deneyimi

HUAWEI, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D 15, yüzde 87'lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16: 9 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.

Güçlü işlemci, güçlü performans

Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan AMD Ryzen işlemcisinden gücünü alan HUAWEI MateBook D, oyun ve grafik gücü gerektiren işlemler için de AMD Radeon Vega 8 GPU'ya sahip. Ayrıca Huawei MateBook D 15, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D 15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.

Her boyutta üstün pil ömrü

HUAWEI MateBook D 15, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 56 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. HUAWEI MateBook D 15, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.

Huawei MateBook D 15 Fiyatı Ne Kadar?

AMD Ryzen işlemcili Huawei MateBook D 15, 20 Mart 2020 itibariyle 4.599TL tavsiye edilen kullanıcılarıyla buluşacak. MateBook D Serisi'nin diğer üyeleri de çok yakında tüketicilerle buluşacak.

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