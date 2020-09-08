iPhone 12 Ne Zaman Gelecek? Apple, Resmi Tarihi Açıkladı!

"iPhone 12 ne zaman tanıtılacak" sorusu cevabını buldu: Twitter'da Apple'ın #AppleEvent için oluşturduğu simgenin gün içinde yarattığı fırtına, iPhone 12'nin tanıtım tarihinin resmi olarak açıklanması ile sona erdi!

Apple, iPhone 12 Tanıtım Tarihini Açıkladı

Apple, 15 Eylül tarihinde önemli bir tanıtım etkinliği yapılacağını resmi olarak duyurdu. Etkinlik, beklenildiği gibi sadece online ortamda gerçekleşecek ve isteyenler, bu etkinliği canlı olarak izleyebilecek. Her ne kadar etkinlikte nelerin tanıtılacağı net olmasa da, 15 Eylül tarihinin iPhone 12'nin tanıtım tarihi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Birkaç saat önce, Twitter'da #AppleEvent etiketine eklenen bir simge, iPhone 12'nin tanıtım tarihinin açıklanmasının an meselesi olduğuna işaret ediyordu. Daha da ötesinde, Apple'ın 8 Eylül'de (bugün) Apple Watch 6, iPad Air 4 gibi cihazları tanıtması bekleniyordu. Apple'ın kullandığı mavi renkli Apple logosunun ne anlama geldiği açık değildi, ancak simge bu seneki cihazların imzası haline dönüşebilir diye düşünülmüştü

Bununla birlikte bir iOS geliştiricisi, #AppleEvent simgesinin meta verisine bakarak 28 Eylül'e kadar Twitter'da kalacağını iddia etti. Geliştirici, bu iş için araştırmacı Jane Manchun Wong'un Hashflag Browser aracını kullandığını söyledi. Bu bitiş tarihi, amacı olmadan ayarlanmış bir tarih olabileceği gibi, bazı yorumlarda etkinliğin yapılacağı tarih olabileceği yer aldı. 

Neyse ki artık, iPhone 12'nin (ve muhtemelen fazlasının) ne zaman tanıtılacağını resmi olarak öğrenmiş durumdayız. 

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