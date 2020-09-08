iPhone 12 Ne Zaman Gelecek? Apple, Resmi Tarihi Açıkladı!

"iPhone 12 ne zaman tanıtılacak" sorusu cevabını buldu: Twitter'da Apple'ın #AppleEvent için oluşturduğu simgenin gün içinde yarattığı fırtına, iPhone 12'nin tanıtım tarihinin resmi olarak açıklanması ile sona erdi!