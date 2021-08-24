Apple, M1X İşlemcili Yeni Mac mini İçin Hazırlanıyor!

Apple, MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini dahil olmak üzere ilk M1 destekli Mac'lerini geçtiğimiz yılın sonların tanıtmıştı. Şimdi ise yeni yayınlanan bir rapora göre, şirket M1X işlemci ile bu cihazlarını yavaş yavaş yenileyecek; işe ilk olarak ise Mac mini ile başlayacak.
MacRumors tarafından bildirilen rapora göre Apple, mevcut Mac mini'nin "önümüzdeki birkaç ay için" M1 işlemciden çok daha güçlü olduğu düşünülen yeni bir işlemci olacak olan M1X ile yenilenecek.
İddialara göre Yeni Mac mini'de yenilenen yalnızca işlemci olmayacak. Yeni Mac mini'de M1X işlemcinin yanı sıra daha fazla bağlantının yer alacağı, öte yandan mevcut modelden daha ince bir versiyondan oluşacağı da söyleniyor. Muhtemelen Apple'ın bu yeni cihazını da bu sonbaharda göreceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın