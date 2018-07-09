Apple Music ABD'de Spotify'ı Geçti
Apple'ın müzik hizmeti Apple Music, Amerika'da abone sayısı olarak Spotify'ı geçmeyi başardı!
Çevrimiçi müzik yayını hizmeti alanında Spotify tüm dünyadaki piyasaları tek elinde bulunduruyordu, ancak görünüşe bakılırsa Apple Music büyük bir cepheyi Spotify'ın elinden almış durumda. Dijital Music News adlı site, ABD tabanlı müzik dağıtımcısından aldığı verilere dayanarak Apple Music'in Amerika'da Spotify'ı abone sayısı alanında geçtiğini açıkladı.
İki şirket de Şubat ayında Amerika'da 20 milyona yakın abonesi olduğunu açıklamıştı. O ay içerisindeki tahminler, Spotify'ın bölgede liderliğini 2019'a kadar koruyacağını düşünüyordu, ancak şimdi durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.
Apple Music şimdilik İsveçli Spotify'ı Amerika'da yenmiş olabilir, ancak küresel açıdan Spotify hala açık ara farkla önde. Apple Music dünyada halen yaklaşık 20 milyon aboneye sahipken, Spotify 75 milyon abone ile lider. Ancak Spotify'ı üzecek bir gerçek ise Drake'in en son albümü Scorpion'un Apple Music'te 170 milyon kere dinlenmiş olması. Buna kıyasla Spotify'da aynı albüm 132 milyon kez dinlendi.
Spotify şimdilik halen kendini güvende hissedebilir, ancak rekabeti ciddiye almazsa sonu Pandora gibi olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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