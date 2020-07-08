Apple Nasıl Doğdu, Nasıl Bu Kadar Yükseldi?

Apple'ın yükselişinin sırrı belki de 1997-2002 arasındaki "farklı düşün" sloganında gizli. Birçoğumuz Apple ürünlerine sahip olsak da, firmanın tarihini bilmiyoruz. Apple ne zaman popüler hale geldi?
Apple'ın Kuruluşu
Apple, 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne tarafından kuruldu. Wayne'ın logosunu eliyle çizdiği şirket, hayatına Jobs'un ebeveynlerinin garajında başladı. Wozniak, sadece anakart, bellek ve işlemciden oluşan Apple I'i icat etti. Wayne, kısa süre sonra 800 dolarlık bir çek karşılığında hisselerini sattı.
Mark Markkula, 1977'de 250.000 dolar yatırarak şirketin üçte birlik hissesini satın aldı. 1977'de Apple II ortaya çıkarken, firma ilk gerçek ofisini açtı. Firma, 1980'de halka açıldı ve hisseleri hızla yükselmeye başladı. Bu sayede bazı çalışanlar, milyoner oldu ve Apple, tarihin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak Fortune 500'e girdi.
Apple'ın İlk Başarılı Bilgisayarı
Ocak 1984'te sinema salonlarında ve Super Bowl'da gösterilen Macintosh reklamı, bir anda hit oldu. Gelmiş geçmiş en iyi reklamlardan biri olarak kabul edilse de, George Orwell'in mektubunun ardından TV'de bir daha yayınlanmadı. İlk Macintosh, o sene "geri kalanımızın bilgisayarı" olarak tanıtılıyor, Apple IIc ise ödüller almaya devam ediyordu. İsmi daha sonra Mac XL olarak değiştirilen Lisa 2 ise Apple'ın üst seviye alternatifiydi.
Apple'ın Düşüşü
Şirket içerisinde yaşanan gelişmeler sonrasında Steve Jobs, 1985'te bazı görevlerinden alındı ve ardından şirketten ayrıldı. Jobs'un kurduğu firma NeXT Inc, Apple'ın bilgisayarının iki kat hızlısını 1.000 dolar daha ucuza satmaya başladı. Firma, NeXTSTEP OS'u kullanarak üst seviye bilgisayarlar üretmeyi sürdürdü.
Apple'ın başındaki Sculley, Wozniak ve Jobs olmadan şirketi yönetmekle görevlendirilmişti. Bu sırada System 7 OS, Mac'lere renkleri getirdi ve PowerBook laptop ortaya çıktı. 1993'te çıkan 700 dolarlık not alma cihazı Newton MessagePad, firmanın en büyük başarısızlıklarından biriydi.
Apple'ın Yeniden Yükselişi
Apple, 1996'da Mac OS'u Motorola ve IBM'e lisanslamaya başladı. Üçüncü nesline giren PowerPC işlemciler, gelecek vadediyordu. Apple daha sonra NeXT'i satın alarak Mac OS'u geliştirdi. Steve Jobs, 1997'de Mac OS'un ve diğer Apple ürünlerinin geleceği hakkında hatırlarda kalan bir konuşma yaptı. Microsoft, firmaya 150 milyon dolar yatırım yapacak kadar etkilenmişti.
Mac OS 8, yayınlanmasının ardından büyük bir başarı yakaladı. Aynı sene gelen PowerMac G3 ortaya çıktı ve ilk Apple mağazası açıldı. Jobs yeniden CEO konumuna geldi ve ölmeden kısa süre öncesine kadar bu konumda kaldı.
1998'de Apple iMac ve PowerBook G3 çok popüler hale gelmiş ve Apple'ın gelirleri çok büyük boyutlara ulaşmıştı. Mac OS X (2001), Apple'ın masaüstü işletim sistemi için büyük bir adımdı.
2001'de çıkan iPod ve 2003'te açılan iTunes müzik mağazası, Apple'ın imza attığı önemli yeniliklerdi. iPhone OS ile 2007'de piyasaya sürülen ilk iPhone, donanım ve yazılım olarak yeni bir kapıyı aralıyordu. Sonraki yıl piyasaya sürülen iPhone 3G, internete 3G veri bağlantısı üzerinden ulaşmaya izin veriyor, App Store'dan uygulama yüklemenizin yolunu açıyordu.
Apple'ın değeri, Tim Cook firmayı 2011'de Jobs'tan devir aldığında 1 trilyondan fazla idi.
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